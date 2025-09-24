Parclick.it , l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di posti auto negli aeroporti italiani sono aumentate del 24% rispetto all’estate 2024. Si è appena conclusa un’estate da record per quanto riguarda i viaggi, in particolare per gli italiani. Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 da, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi,

Tra le 30 destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025 figurano ben 9 città italiane: Catania si colloca al quarto posto, Lampedusa al sesto, Napoli al settimo, Palermo al decimo, seguite da Bari (19), Bologna (20), Brindisi (21), Cagliari (24), Lamezia Terme (26) e Olbia (27).

Le grandi capitali europee, con la ricchezza delle loro attrazioni turistiche, restano tra le mete predilette dagli italiani per una vacanza breve. Parigi conquista il primo posto tra le ricerche del 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3) che completano la top 3, quindi Praga all’11ª posizione, Barcellona (12), Budapest (13), Lisbona (16), Vienna (18), Madrid (22), Copenaghen (25) e Siviglia (30).

Le destinazioni all’insegna di sole, mare e divertimento notturno hanno registrato un forte interesse: Ibiza e Malta si piazzano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, seguite da Fuerteventura (15), Tenerife (17) e Palma di Maiorca (28).

Infine, le mete a lungo raggio più cercate nel 2025 sono state New York (9), Dubai (14) e Zanzibar (23).

Destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Londra

4. Catania

5. Ibiza

6. Lampedusa

7. Napoli

8. Malta

9. New York

10. Palermo

11. Praga

12. Barcellona

13. Budapest

14. Dubai

15. Fuerteventura

16. Lisbona

17. Tenerife

18. Vienna

19. Bari

20. Bologna

21. Brindisi

22. Madrid

23. Zanzibar

24. Cagliari

25. Copenaghen

26. Lamezia Terme

27. Olbia

28. Palma di Maiorca

29. Santorini

30. Siviglia

Il team di Parclick.it ha inoltre analizzato le mete più cercate in base alla città di partenza, ottenendo i seguenti risultati:

Destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025 in base alla città di origine:

Roma

1. Olbia

2. Catania

3. Parigi

4. Palermo

5. New York

6. Ibiza

7. Cagliari

8. Londra

9. Barcellona

10. Lampedusa

Milano

1. Catania

2. Palermo

3. Olbia

4. Napoli

5. Brindisi

6. New York

7. Cagliari

8. Parigi

9. Bari

10. Barcellona

Napoli

1. Milano

2. Barcellona

3. Ibiza

4. Catania

5. Parigi

6. Olbia

7. Mykonos

8. Palermo

9. Amsterdam

10. Cagliari

Viaggiare non significa solo scegliere una meta, ma pianificare ogni dettaglio per vivere al meglio l'esperienza fin dal primo momento. Uno degli ostacoli più comuni è proprio trovare un parcheggio in aeroporto. Servizi come Parclick.it, attivo in oltre 150 aeroporti europei, possono fare davvero la differenza, aiutando a risparmiare tempo e stress e a concentrarsi su ciò che conta di più: godersi il viaggio.

Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, commenta: “Nell’estate 2025 gli italiani hanno viaggiato moltissimo, come dimostrano i picchi di ricerche online sulle mete più diverse e, di conseguenza, anche le ricerche di parcheggi in aeroporto, aumentate del 24% rispetto all’anno scorso. I dati di Parclick confermano inoltre il forte legame che gli italiani hanno con il proprio Paese, visto che ben 9 città italiane rientrano tra le 30 mete più cercate per trascorrere momenti di svago e vacanza. Noi di Parclick siamo convinti che questa tendenza si manterrà anche nei prossimi anni, ed è per questo che lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti i migliori parcheggi per vacanze serene e indimenticabili.”

