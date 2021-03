Cervia da vivere in bici

Cervia, da sempre apprezzata per il suo lungo e soleggiato litorale sabbioso, è ideale per le esplorazioni in bicicletta, anche con bimbi al seguito. Una dimensione accogliente e a misura d’uomo, da visitare a ritmo lento.

Un itinerario facile, alla portata di grandi e piccini, è quello che da Piazza Garibaldi, cuore della cittadina, in direzione nord conduce fino al confine meridionale della grande pineta di Milano Marittima: qui si svolta a ovest in direzione Casa delle Farfalle, struttura che ospita una grande varietà di farfalle tropicali, per poi proseguire in direzione frazione Castiglione di Cervia, dove è possibile ammirare la celebre Villa Ragazzena, grande casa contadina in stile colonico con annessa una piccola cappella per le funzioni, che sorgeva in una zona inizialmente paludosa e malsana, poi bonificata dai frati camaldolesi di Classe, gli stessi che costruirono la villa nel 1562. Con l’epoca napoleonica e la conseguente soppressione dei monasteri divenne di proprietà privata, ma l’edificio ha saputo comunque conservare il suo aspetto imponente e signorile.

Il percorso è lungo 10 km, facile e pianeggiante, e alterna paesaggi naturali, vie storiche e stradine di campagna.