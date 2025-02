Cie Frazier, un batterista che attraversa il jazz del Novecento

Il 23 febbraio 1904 nasce a New Orleans, in Louisiana, il batterista Cie Frazier, registrato all’anagrafe con il nome di nome Josiah Frazier.

Gli inizi con Cottrell

Frazier inizia a suonare la batteria da ragazzo, prima con l’aiuto del fratello maggiore Sam, e, successivamente, sotto la guida di Louis Oldman Cottrell, uno dei più rinomati batteristi della città. All’inizio degli anni Venti ottiene il suo primo importante ingaggio alla Bush Hall con la Golden Rule Band della quale fanno parte Lawrence Marrero, Eddie Marrero e Paul Barnes. Successivamente suona con la Young Tuxedo Orchestra di Ricard Alexis e Dwight Newman sul piroscafo Idlewild e, poco tempo dopo, al Lyric Theatre con la formazione di John Robichaux. Nel 1927 Cie Frazier si aggrega alla Tuxedo Orchestra di Oscar Celestin, una delle più popolari jazz band di New Orleans, con la quale suona nei più noti cabaret e prende parte alle sedute di incisione per la Columbia dell’ottobre del 1927. L’anno successivo viene chiamato da Armand Piron a sostituire Paul Barbarin considerato il numero uno dei batteristi di New Orleans. Con la orchestra di Piron, Frazier suona ininterrottamente sino al 1932, anno in cui viene scritturato da Sidney Desvignes, un altro personaggio di primo piano negli anni della depressione.

Conteso dai leaders

Nel 1933 Frazier entra a far parte della WPA Orchestra, una delle poche formazioni rimaste attive a New Orleans nel corso degli anni Trenta. Nel 1942 presta il servizio militare in Marina, ma continua a suonare con la banda della Algiers Naval Station. Nel 1945, mentre è ancora sotto le armi, ha occasione di incidere dei dischi con l’orchestra di Wooden Joe Nicholas, della quale fanno parte Jim Robinson, Albert Burbank, Lawrence Marrero e Austin Young. Negli anni Cinquanta svolge una attività molto intensa visto che è letteralmente conteso dai maggiori leaders del periodo, da Oscar Celestin a George Lewis. Suona quindi con la Eureka Brass Band, l’unica delle vecchie e gloriose brass bands che riesce a sopravvivere sino agli anni Sessanta. Si esibisce poi regolarmente alla Preservation Hall e alla San Jacinto Hall con le orchestre di Billie e De De Pierce, Sweet Emma Barrett, Percy Humphrey. Negli anni Settanta è ancora a fianco di Alvin Alcorn, un trombettista che può esser per molti versi considerato l’ultimo grande erede di Buddy Bolden alla fine del Novecento. Cie muore il 10 gennaio 1985.