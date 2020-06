Cielo e Terra e Murialdo World insieme per una “bella storia”

Una “bella storia” di solidarietà è ciò che il brand vuole raccontare: il 5% del ricavato dalla vendita di questi prodotti sarà devoluto alle finalità solidali della Onlus #MurialdoWorld ed in particolare saranno donati subito 6.000 euro al progetto di prevenzione al COVID-19 a Tena, città del Napo in Equador, nel cuore dell’Amazzonia. Sono vini bio-solidali perchè, oltre all’aspetto solidale appena evidenziato, hanno la certificazione “biologico”, poiché provenienti da vigneti coltivati secondo i rigorosi standard dell’agricoltura biologica.

Ekuò Murialdo è il marchio nato in Murialdo World Onlus proprio per convogliare fondi dalle aziende private per iniziative benefiche. “Bella Storia” è destinato soprattutto al mercato estero ed è costituito da una famiglia di tre vini biologici: il Merlot, lo Chardonnay e uno Spumante extra dry a base di vitigni autoctoni italiani.

Dietro questa etichetta c’è Pierpaolo Cielo, oggi vicepresidente di Cielo e Terra S.p.A., quarta generazione della storica cantina di Montorso Vicentino, fondata nel lontano 1908 e promotore della collaborazione con Murialdo World. Tale partnership è perfettamente in linea con le politiche aziendali sempre più rivolte ad un concetto di sostenibilità a 360°, intesa come ambientale, economica e sociale. Alessandro Pellizzari ha alle spalle una carriera tradizionalmente manageriale, ma oggi è Direttore dell’Economato Generale della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo e Direttore della Murialdo World Onlus. Il passaggio al mondo non-profit avvenne in seguito ad un evento specifico; un viaggio in Sierra Leone nel 2005 per vedere con i propri occhi alcuni progetti umanitari dei missionari Giuseppini, che risvegliò in lui il desiderio di dedicarsi al grande tema del sostegno dei più deboli.

L’incontro dei due mondi, profit e non-profit, business e solidarietà, reso possibile dall’accordo e dall’amicizia personale tra Pierpaolo Cielo e Alessandro Pellizzari, ha già realizzato molti sogni apparentemente impossibili a favore dei giovani poveri, degli emarginati, di coloro che hanno solo bisogno di una spinta per partire.

Eccone alcuni esempi. ‘Un pozzo per la Vita’ fu un progetto dedicato alla costruzione di 33 pozzi d’acqua in Sierra Leone a beneficio di circa 14.400 persone, area con enormi difficoltà di approvvigionamento idrico. La scelta di intervenire sull’acqua ha un valore particolare per Cielo e Terra. Ne sono infatti necessarie grandi quantità per la produzione vinicola, lungo tutta la filiera. All’impegno dei pozzi fu abbinata anche la riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta grazie alla scelta di bottiglie più leggere ed ecologiche (guarda il video).

Con il progetto ‘Aggiungi un posto a Tavola’ si ottenne invece un finanziamento diretto a prevenire la delinquenza e lo sfruttamento minorile a Medellin, in Colombia, garantendo a 1.485 bambini e genitori un tavolo per mangiare, per giocare e per studiare, tenendoli lontani da criminalità, prostituzione, violenza, spaccio e tossicodipendenza (guarda il video).

Ancora, ‘Oltre i muri’ fu un progetto di sostegno a 129 giovani a rischio e alle loro famiglie in Messico, per offrire maggiori opportunità di vita e ridurre lo sfruttamento dei flussi migratori.

Infine, ‘Borsa Lavoro’ con cui si è contrastato in Veneto il disagio e l’abbandono scolastico di 172 giovani italiani in difficoltà attraverso la promozione della formazione in alternanza scuola-lavoro e il servizio di collocamento lavorativo (guarda il video)

Solo una profonda condivisione di valori comuni fra Cielo e Terra e Murialdo World, valori che hanno come focus l’attenzione ai giovani disagiati, alle famiglie povere e al lavoro come diritto, poteva dar vita ad un sodalizio così radicato e profittevole che ha portato in 10 anni ad aiutare oltre 16.000 persone in difficoltà in Italia e nel mondo.

La conferma di un percorso di sostenibilità economica, ambientale e sociale intrapreso da anni in azienda, che rispecchia il profondo senso di responsabilità di Cielo e Terra verso il mondo in cui, sempre più, ogni impresa sarà chiamata a dare il suo contributo come abitante di una meravigliosa e comune Madre terra.

____________________

CIELO E TERRA, azienda vinicola vicentina, vive il territorio come spazio fisico da preservare ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti e indirizzi ad un futuro sempre più responsabile. Sua missione è la valorizzazione dei vini dei Colli Berici garantendo, grazie al collegamento con le cooperative di produzione, una filiera corta, trasparente e controllata.

Molti i progetti che sostiene in ambito economico, ambientale e sociale con il marchio CIELO E TERRA SUSTAINABLE. Opera in Italia con i brand Freschello, Casa Defrà e Famiglia Cielo dal 1908, tutti distribuiti nel canale GDO e serve oltre 60 Paesi nel mondo.

www.cieloeterravini.com

MURIALDO WORLD Onlus è un’associazione senza scopo di lucro nata per coordinare i progetti umanitari del Consiglio Generale dei Giuseppini nel mondo. Progetta e gestisce alcune attività di solidarietà e promuove le iniziative missionarie che la Congregazione dei Giuseppini del Murialdo realizza da oltre 140 anni attraverso le proprie strutture territoriali in 16 nazioni diverse.

I Giuseppini del Murialdo dedicano la loro vita ai giovani, specie ai più bisognosi ed emarginati, attraverso Centri di accoglienza, Scuole, Centri di Formazione professionale, Progetti sociali, Sostegni a distanza e Imprese sociali. Oggi Murialdo World rappresenta il potenziamento missionario dei Giuseppini che, con molti laici, si impegnano per offrire, in Italia e nel mondo, un futuro di dignità e legalità a migliaia di giovani abbandonati.