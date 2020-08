Clely Fiamma, la più giovane star dell’Olympia

Il 29 agosto 1914 nasce a Milano Clelia, figlia dell’attore e cantante Bruno Cantalamessa, e destinata a diventare famosa con il nome d’arte di Clely Fiamma.

Tra le protagoniste più eclettiche del teatro di rivista

Attrice, soubrette e cantante Clely Fiamma è uno dei personaggi femminili più eclettici del teatro di rivista italiano. Cresciuta nell’ambiente artistico a sette anni debutta col suo vero nome per la prima volta in palcoscenico a La Spezia al fianco del famoso chansonnier Gino Franzi. Nel 1923, quando ha soltanto nove anni, entra nella storia del teatro parigino dell’Olympia per essere la più giovane vedette mai proposta dal cartellone di quello che in Francia è considerato un vero e proprio tempio dello spettacolo.

L’incontro con Totò

Nel 1932 debutta come soubrette accanto al celebre Totò, con il quale resta ben sette anni e poi lavora con Riccardo Billi e Tino Scotti. Nel dopoguerra entra a far parte della Compagnia del Teatro Comico Musicale di Radio Roma e non disdegna di cimentarsi anche con la prosa con Gino Cervi e Lilla Brignone. Non mancano esperienze interessanti e con buon successo nella canzone. Tra le sue interpretazioni più famose ci sono Qui fu Napoli, E tu chi si? e Quando ammore vo’ filà. Muore a Roma il 19 febbraio 1977.