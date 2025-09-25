Secondo le stime contenute nel Rapporto Zero Carbon Policy Agenda, redatto da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi con il supporto delle aziende partner, lo scorso anno il calo emissivo è stato pari a 11 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, in linea con il recente passato ma nettamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030, nonostante un investimento di circa 101 miliardi di euro (nel 2023 erano 28 in più) nei dieci pilastri individuati nel Report, ovvero rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete, mobilità sostenibile, comunità energetiche, economia circolare, mercati del carbonio, CCUS, nucleare e misure trasversali. Anche perché, stando a uno specifico indicatore utilizzato da E&S, la decarbonizzazione è divenuta progressivamente più costosa, con un calo del beneficio netto di circa il 25% nel 2024 rispetto all’anno prima.
“In base alle proiezioni, i target fissati a fine decennio non sono raggiungibili, ma il gap si può ancora ridurre significativamente – spiega Vittorio Chiesa, direttore dell’E&S -, permettendo al Paese di rimanere agganciato alla traiettoria europea e non perdere terreno in termini di sviluppo industriale, sicurezza energetica e competitività internazionale. Il Report intende proprio fornire strumenti concreti e operativi per correggere la rotta”. “Cento miliardi di euro sono un impegno finanziario enorme – aggiunge Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S e responsabile del Report -, tuttavia è evidente il rallentamento soprattutto in settori chiave come l’economia circolare e la mobilità elettrica, e il PNRR, che aveva alimentato una prima fase di crescita, mostra segni di esaurimento, anche per le difficoltà di implementazione: l’Italia ha destinato 79,6 miliardi di euro a interventi di decarbonizzazione su sette pilastri, tra cui rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete e mobilità sostenibile, ma solo il 34% (27 miliardi) risulta effettivamente erogato. La media di avanzamento per pilastro è del 21%, appena in linea con il dato medio complessivo del PNRR”.
L’indicatore di efficienza degli investimenti: le risorse sono investite al meglio?
Sul fronte delle riforme, la situazione appare migliore (28 target completati dei 34 distribuiti su quattro pilastri, con un avanzamento medio dell’87%), ma non basta. È dunque lecito domandarsi se le risorse investite siano utilizzate efficacemente. Per valutare questo aspetto, il Report si serve di un indicatore di ‘efficienza degli investimenti’ che mette in relazione gli euro spesi e le tonnellate di CO2 risparmiate. Nel 2023 il valore si attestava a 4,69 miliardi €/MtCO2eq, mentre nel 2024 è salito a 5,88 miliardi €/MtCO2eq, vale a dire che per ogni miliardo di euro investito in tecnologie di decarbonizzazione la riduzione effettiva di emissioni è diminuita. Gli investimenti lo scorso anno sono risultati meno efficaci di circa il 25% e la decarbonizzazione è divenuta più costosa. Questa traiettoria è sostenibile, soprattutto in un contesto di risorse pubbliche e private limitate?
Come se non bastasse, la nuova legislatura europea si apre in uno scenario geopolitico mutato, segnato da tensioni internazionali e da un ripensamento degli equilibri economici globali: la decarbonizzazione resta un obiettivo irrinunciabile, ma il percorso dovrà essere rimodulato in modo da non compromettere la tenuta economica e sociale dell’Unione. E anche a livello nazionale emergono segnali di criticità. “Non va però dimenticato – aggiunge Chiaroni – che il mancato rispetto dei target europei comporta conseguenze rilevanti: l’Italia rischia non solo di sostenere un costo diretto, ma anche di rinunciare a opportunità strategiche come lo sviluppo di filiere industriali locali, nuova occupazione qualificata, maggiore sicurezza energetica. Paradossalmente, finanzieremmo la transizione energetica altrui senza godere appieno della nostra”.
Nel Report si stima la percentuale di raggiungimento al 2030 degli obiettivi di policy per ciascun indicatore chiave della decarbonizzazione, sulla base della situazione attuale e delle azioni già previste: nessuno dei target appare realmente raggiungibile e le proiezioni indicano che solo poco più della metà del gap potrà essere colmato se si proseguirà lungo il percorso delineato dal PNIEC. Questo scenario porta con sé due importanti implicazioni: da un lato, rischia di alimentare nuovamente il dibattito sulla realizzabilità e l’equità dei target ambientali europei; dall’altro, scaricherebbe sul 2050 un carico ancora maggiore, imponendo al Paese un’accelerazione drastica per conseguire la neutralità climatica.
Le proposte concrete elaborate con gli esperti del settore e contenute nella Policy Agenda
Il Report propone quindi una Policy Agenda ricca e strutturata che raccoglie e sistematizza le proposte elaborate a partire dal confronto con i partner dell’Osservatorio e con esperti del settore, con l’obiettivo di indicare possibili traiettorie di rafforzamento delle politiche, partendo dalle misure già in campo. Nell’ambito della generazione energetica, le rinnovabili rappresentano il terreno più fertile di elaborazione, con oltre venti proposte che spaziano dalla richiesta di studi di “renewable readiness” per il patrimonio edilizio esistente alla semplificazione dei processi autorizzativi e delle valutazioni ambientali, fino a meccanismi per una distribuzione territoriale più equilibrata della capacità installata.
L’attenzione è rivolta non solo alla riduzione dei costi amministrativi e procedurali, ma anche alla creazione di un contesto informativo e regolatorio capace di stimolare cittadini e imprese a orientare in modo consapevole i propri investimenti. Le comunità energetiche vengono considerate un pilastro strategico, con proposte che mirano sia a incentivarne la diffusione nei contesti periferici e rurali, sia a favorire il coinvolgimento delle PMI come attori chiave nella costruzione di modelli collaborativi di produzione e consumo. Più limitate, ma significative, le misure individuate per le infrastrutture di rete e per il nucleare, dove il dibattito si concentra soprattutto sulla necessità di rafforzare la ricerca scientifica e la corretta informazione dell’opinione pubblica.
Passando al macro-ambito dei consumi, l’efficienza energetica è al centro di numerose idee che puntano a superare le criticità emerse con i bonus edilizi, introducendo parametri di valutazione più trasparenti (ad esempio il rapporto tra CO2 ridotta ed euro investito), strumenti di accesso agevolato al credito e un rafforzamento del ruolo degli energy manager nella pubblica amministrazione, così da creare un quadro più razionale degli interventi e orientato all’efficacia. Quanto alla mobilità sostenibile, i suggerimenti riguardano il reale potenziamento del trasporto pubblico e di un’infrastruttura di mobilità capillare e integrata, che combini mezzi elettrici, ciclabilità e intermodalità, estendendosi anche alle aree rurali e non solo alle grandi città. Infine, nel pilastro trasversale emergono proposte focalizzate sulla rendicontazione di sostenibilità delle PMI, con l’introduzione di modalità semplificate ma obbligatorie di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive utili non solo a fini di trasparenza, ma di competitività e accesso ai capitali.
Nell’area della riduzione degli impatti, ci si concentra soprattutto su CCUS e mercati del carbonio. Nel primo caso, vengono suggeriti meccanismi di incentivazione legati all’efficacia delle tecnologie in rapporto ai costi sostenuti, la regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio e l’introduzione di contratti per differenza specificamente dedicati a settori industriali hard-to-abate. Nel secondo, l’attenzione si rivolge allo sviluppo di un quadro chiaro per il carbon farming, al possibile ampliamento del sistema ETS per includere crediti da rimozione di CO2 e alla definizione di metriche oggettive per valutare l’efficacia climatica degli investimenti. Più limitata, ma non meno rilevante, la proposta nell’ambito dell’economia circolare, che sottolinea la necessità di un impianto normativo dedicato alla gestione del fine vita di impianti fotovoltaici e batterie, in linea con i principi di sostenibilità e sicurezza ambientale.
Nel complesso, le proposte delineano un quadro eterogeneo ma coerente, che affronta tanto i nodi procedurali quanto la necessità di strumenti economici e regolatori innovativi. Emergono con chiarezza tre direttrici comuni: l’esigenza di maggiore trasparenza e semplificazione dei processi; la volontà di introdurre parametri chiari e misurabili di efficacia; la necessità di ampliare il coinvolgimento di cittadini, imprese e territori in un percorso di decarbonizzazione che, per essere credibile, non può più basarsi soltanto su grandi obiettivi programmatici, ma deve tradursi in misure concrete, tempestive e condivise.