La decarbonizzazione in Italia procede con un ritmo lento e disomogeneo che rischia di lasciarci indietro rispetto agli altri membri della UE, con la pesante conseguenza di perdere i benefici economici, industriali e sociali connessi alla transizione energetica. Le emissioni sono calate del 28,7% rispetto al 1990 e del 37,6% rispetto al 2005, ma negli ultimi 20 anni abbiamo registrato una crescita del PIL nominale nettamente inferiore alla media europea (+46% contro +63%), dunque la riduzione dell’intensità emissiva è dovuta più alla crescita ridotta e alla crisi di alcuni comparti industriali energivori che all’efficienza energetica e produttiva. E i dati del 2024 lo confermano.

Secondo le stime contenute nel Rapporto Zero Carbon Policy Agenda, redatto da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano e presentato oggi con il supporto delle aziende partner, lo scorso anno il calo emissivo è stato pari a 11 milioni di tonnellate di CO 2 equivalenti, in linea con il recente passato ma nettamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030, nonostante un investimento di circa 101 miliardi di euro (nel 2023 erano 28 in più) nei dieci pilastri individuati nel Report, ovvero rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete, mobilità sostenibile, comunità energetiche, economia circolare, mercati del carbonio, CCUS, nucleare e misure trasversali. Anche perché, stando a uno specifico indicatore utilizzato da E&S, la decarbonizzazione è divenuta progressivamente più costosa, con un calo del beneficio netto di circa il 25% nel 2024 rispetto all’anno prima.

“In base alle proiezioni, i target fissati a fine decennio non sono raggiungibili, ma il gap si può ancora ridurre significativamente – spiega Vittorio Chiesa, direttore dell’E&S -, permettendo al Paese di rimanere agganciato alla traiettoria europea e non perdere terreno in termini di sviluppo industriale, sicurezza energetica e competitività internazionale. Il Report intende proprio fornire strumenti concreti e operativi per correggere la rotta”. “Cento miliardi di euro sono un impegno finanziario enorme – aggiunge Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S e responsabile del Report -, tuttavia è evidente il rallentamento soprattutto in settori chiave come l’economia circolare e la mobilità elettrica, e il PNRR, che aveva alimentato una prima fase di crescita, mostra segni di esaurimento, anche per le difficoltà di implementazione: l’Italia ha destinato 79,6 miliardi di euro a interventi di decarbonizzazione su sette pilastri, tra cui rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture di rete e mobilità sostenibile, ma solo il 34% (27 miliardi) risulta effettivamente erogato. La media di avanzamento per pilastro è del 21%, appena in linea con il dato medio complessivo del PNRR”.