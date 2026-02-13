Le pompe di calore rappresentano una soluzione efficiente e sostenibile per il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti domestici e industriali.

Il consumo energetico di una pompa di calore, però, varia in base a numerosi fattori: dalla tipologia di impianto alla qualità dell’isolamento dell’edificio, fino alle abitudini d’uso e alla zona climatica in cui si vive.

Tipi di pompe di calore

Le pompe di calore si classificano in base alla fonte da cui prelevano il calore e al mezzo a cui lo trasferiscono. Le principali tipologie commercializzate sono:

Aria-aria . Prelevano calore dall’aria esterna e lo trasferiscono direttamente all’aria interna. Sono molto diffuse per il riscaldamento e il raffrescamento di singoli ambienti.

. Prelevano calore dall’aria esterna e lo trasferiscono direttamente all’aria interna. Sono molto diffuse per il riscaldamento e il raffrescamento di singoli ambienti. Aria-acqua . Trasferiscono il calore dall’aria esterna all’acqua di un impianto di riscaldamento o sanitario. Sono tra le soluzioni più comuni nelle abitazioni.

. Trasferiscono il calore dall’aria esterna all’acqua di un impianto di riscaldamento o sanitario. Sono tra le soluzioni più comuni nelle abitazioni. Acqua-acqua . Utilizzano come fonte di calore l’acqua di falda, un lago o un fiume, trasferendolo all’acqua dell’impianto. Offrono alte prestazioni ma richiedono condizioni ambientali adatte.

. Utilizzano come fonte di calore l’acqua di falda, un lago o un fiume, trasferendolo all’acqua dell’impianto. Offrono alte prestazioni ma richiedono condizioni ambientali adatte. Geotermiche (terra-acqua). Sfruttano il calore del sottosuolo attraverso sonde geotermiche. Sono molto efficienti e stabili nel rendimento, ma comportano costi di installazione più elevati.

A ciascuna tipologia corrisponde un’efficienza specifica, che influisce direttamente sul livello di consumo energetico.

Fattori che influenzano il consumo

Il consumo energetico di una pompa di calore dipende da diversi elementi:

Zona climatica . In aree più fredde il sistema lavora più a lungo e con maggiore intensità.

. In aree più fredde il sistema lavora più a lungo e con maggiore intensità. Efficienza dell’impianto . Apparecchi con alti valori di COP (Coefficient of Performance) o SCOP (Seasonal COP) consumano meno.

. Apparecchi con alti valori di COP (Coefficient of Performance) o SCOP (Seasonal COP) consumano meno. Isolamento termico dell’edificio . Un’abitazione ben isolata riduce il fabbisogno energetico.

. Un’abitazione ben isolata riduce il fabbisogno energetico. Temperatura impostata e uso dell’impianto . Una gestione ottimale incide significativamente sui consumi.

. Una gestione ottimale incide significativamente sui consumi. Manutenzione regolare . Un sistema ben mantenuto lavora meglio e consuma meno.

. Un sistema ben mantenuto lavora meglio e consuma meno. Fabbisogno termico dell’abitazione . In base a metratura, dispersioni e zona climatica, la richiesta di calore può variare anche sensibilmente.

. In base a metratura, dispersioni e zona climatica, la richiesta di calore può variare anche sensibilmente. Produzione di acqua calda sanitaria . Se la pompa viene utilizzata anche per l’acqua sanitaria, il fabbisogno energetico aumenta.

. Se la pompa viene utilizzata anche per l’acqua sanitaria, il fabbisogno energetico aumenta. Cicli di sbrinamento. In condizioni di umidità e freddo, l’unità esterna può produrre brina e richiedere cicli di sbrinamento che aumentano i consumi.

Conoscere questi fattori aiuta a risparmiare sui consumi della pompa di calore, senza rinunciare al comfort.

Quanti kw consuma una pompa di calore

Il consumo orario di una pompa di calore varia in base alla fase di utilizzo. Durante i primi minuti di funzionamento, il sistema lavora a pieno regime per raggiungere la temperatura desiderata, mentre nelle ore successive il consumo si stabilizza per mantenere il comfort.

Vediamo ora alcuni esempi pratici.

Quanto consuma una pompa di calore da 4 kw

Una pompa di calore da 4 kw consuma da 0,35 a 1,80 kw, in base alle condizioni di utilizzo e al rendimento dell’impianto.

Quanto consuma una pompa di calore da 6 kw

Una pompa di calore da 6 kw consuma da 1,2 a 2 kw, in base alle condizioni di utilizzo e al rendimento dell’impianto.

Quanto consuma una pompa di calore da 8 kw

Una pompa di calore da 8 kw consuma da 1,4 a 2,2 kw, in base alle condizioni di utilizzo e al rendimento dell’impianto.

Quanto consuma una pompa di calore da 15 kw

Una pompa di calore da 15 kw trifase consuma da 3 a 5 kw, in base alle condizioni di utilizzo e al rendimento dell’impianto.