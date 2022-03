Contest #roadtogreen, diventa ambasciatore della sostenibilità

C’è tempo fino alle 18:00 di venerdì 6 maggio 2022 per candidarsi a #roadtogreen e diventare ambasciatore della sostenibilità! Il contest, ideato da Barbara Molinario, è organizzato ogni anno dall’associazione Road to green 2020, e si rivolge a chiunque voglia presentare il proprio progetto (che dovrà essere rigorosamente inedito) per rendere il nostro futuro più green.

Creatività e innovazione all’insegna della sostenibilità, per costruire un domani più rispettoso dell’ambiente, riducendo lo spreco e il consumo indisciplinato delle risorse naturali, puntando su quelle rinnovabili e a basso impatto.

Tutti i progetti pervenuti saranno valutati attentamente e i migliori candidati saranno invitati a presentare le loro idee a Roma il prossimo 26 maggio, in un evento dedicato al contest alla presenza di una giuria di esperti nel settore della sostenibilità. Ogni giurato potrà, poi, scegliere il suo preferito al quale assegnare una menzione e un riconoscimento speciale, dai premi economici alla possibilità di prendere parte ad importanti eventi del settore, all’opportunità di essere inserito in alcuni dei loro progetti. Il più votato, infine, si aggiudicherà un voucher formativo presso l’Accademia del Lusso di Roma.

“Ogni anno riceviamo moltissimi progetti per il nostro contest, e questo ci fa molto piacere, perché dimostra la voglia di cambiare le cose e costruire un futuro che sia all’insegna della sostenibilità. – Ha dichiarato Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020. – Negli anni abbiamo visto la partecipazione di veri e propri talenti che, grazie a questa occasione di visibilità e alla possibilità di prendere contatti con chi opera già nel settore, sono riusciti a costruire una propria professionalità e ad affermarsi nel proprio ambito. Anche per questa edizione stiamo già ricevendo delle proposte interessanti. Faccio un in bocca al lupo a tutti, e vi aspettiamo al nostro evento il 26 maggio a Roma”.

Le categorie previste sono cinque: food; culture & nature; health; fashion & beauty; city, mobility & technology. Ognuno può partecipare con la propria arte, senza alcun vincolo, utilizzando pitture, sculture, installazioni, video, abiti (bozzetti o realizzati), plastici ecosostenibili, disegni, fotografie, progetti di eventi e altro. Il contest è aperto a tutti, senza vincoli di età, titolo o professione.

Il regolamento è disponibile al link https://lacittadelfuturo.com/contest-2022-roadtogreen/.