Prosegue fino al 15 ottobre 2026 a Roma la settima edizione di “Fai la Differenza, … Alla ricerca della Sostenibilità – il Festival”, il progetto dedicato alla sostenibilità ambientale, alla cultura, all’arte e alla partecipazione pubblica, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

ARTE, DESIGN SOSTENIBILE, INCLUSIONE SOCIALE E CULTURA DELLA PARITÀ DI GENERE AL CENTRO DELLA VII EDIZIONE DI “FAI LA DIFFERENZA, C’È … ALLA RICERCA DELLA SOSTENIBILITÀ – IL FESTIVAL” – IL PROGETTO È PROMOSSO DA ROMA CAPITALE – ASSESSORATO ALLA CULTURA, VINCITORE DELL’AVVISO PUBBLICO ROMA CREATIVA 365.

Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Tema 2026: “Arte, Voci e Visioni per la Parità di Genere”, con un forte impegno sul contrasto alla violenza e sulla sostenibilità sociale e ambientale. Sedi principali: Il festival è diffuso sul territorio, con una prima fase nel Municipio Roma IX e il fulcro operativo presso il Centro Commerciale Euroma2.

Eventi di rilievo: Cuore della prima fase del Festival è Contesteco 2026, il contest di Arte e Design sostenibile + eco del web, ospitato al Centro Commerciale Euroma2 fino al 9 settembre. Giunto alla XVI edizione, Contesteco invita artisti e creativi a utilizzare il linguaggio dell’arte per riflettere sui grandi temi del presente: sostenibilità, responsabilità collettiva, inclusione e cambiamento sociale.

Promotori: Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura (vincitore dell’Avviso pubblico Roma Creativa 365) in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’edizione 2026 affronta un tema di forte attualità con il concept

“ARTE, VOCI E VISIONI PER LA PARITÀ DI GENERE E PER UNA CULTURA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E AI FEMMINICIDI”.

Un percorso artistico e culturale che vuole rompere il silenzio, stimolare consapevolezza e promuovere una nuova cultura fondata sul rispetto e sull’uguaglianza.

All’interno di Contesteco Exhibition sono presenti opere di artisti selezionati dalla curatrice Silvia Filippi, con la partecipazione di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus – Progetto Rebirth/Terzo Paradiso, che propone l’installazione partecipativa “RivestiAMOci nel Terzo Paradiso di Contesteco a Euroma2”, dedicata al ruolo dell’arte come strumento di dialogo e trasformazione sociale.

TRA GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL TROVA SPAZIO ANCHE OBIETTIVO TERRA, CON LA MOSTRA FOTOGRAFICA “PAESAGGI AGRICOLI DELLE AREE PROTETTE D’ITALIA”, VISITABILE FINO AL 9 SETTEMBRE PRESSO EUROMA2. L’esposizione raccoglie immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale promosso dalla Fondazione UniVerde, dalla Società Geografica Italiana e da Federparchi, e racconta il patrimonio agricolo, naturale e culturale delle aree protette italiane. La mostra si inserisce nel contesto del 2026 proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale delle Donne Agricoltrici e Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori, valorizzando il ruolo delle comunità rurali, della biodiversità e delle tradizioni agricole nella tutela del territorio. Il programma del Festival continuerà nei prossimi mesi con appuntamenti dedicati alle famiglie, ai giovani e alla cittadinanza: dalla Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli, prevista a settembre nell’ambito de La Città in Tasca al Parco degli Scipioni, ai Week end del Festival al Centro Commerciale Domus con laboratori di riciclo creativo, fino all’Eco-Festa conclusiva di ottobre.

Al centro delle attività restano i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, con particolare attenzione all’Obiettivo 5 – Parità di genere, attraverso incontri, workshop, laboratori e momenti di confronto pubblico. Il Festival si concluderà con “Le Buone Re-Azioni” e con i Contesteco Awards 2026, dedicati agli artisti e ai partecipanti che hanno contribuito al percorso creativo e sostenibile della manifestazione.

“FAI LA DIFFERENZA” CONFERMA COSÌ IL PROPRIO RUOLO DI PIATTAFORMA CULTURALE PARTECIPATA, DOVE ARTE, SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE DIVENTANO STRUMENTI CONCRETI PER COSTRUIRE NUOVE CONSAPEVOLEZZE E PROMUOVERE UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELLA SOCIETÀ.

COME RAGGIUNGERE LE LOCATION



Centro Commerciale EUROMA 2

L’ingresso principale al Centro Commerciale EUROMA 2 è in Viale dell’Oceano Pacifico, 83, 00144 – Roma RM, Italia

MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location

Con le linee autobus 070, 700 e 709, scendendo alla fermata Colombo/Pacifico.

Utilizzando la linea B, scendete alla fermata Eur-Fermi. Da qui prendere le linee dell’autobus 070, 700 e 709 e scendere alla fermata Colombo/Pacifico.

PARCO DEGLI SCIPIONI ne L A CITTA’ IN TASCA

L’ingresso principale a “La Città in Tasca” è da via di Porta Latina, 10.

MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location

671/714 – fermata Viale delle Terme di Caracalla (Piazzale Numa Pompilio)

360 – fermata Via Latina | 628 – fermata Piazzale Cesare Baronio | 665 – fermata Epiro

Metro Linea A – fermata San Giovanni | Metro Linea B – fermata Circo Massimo | Metro Linea C – fermata San Giovanni

Centro Commerciale DOMUS

Gli ingressi al Centro Commerciale DOMUS sono

in Via Vittorio Ragusa, 120 ROMA

in Via Bernardino Alimena, 111/119 ROMA

MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location

BUS – Linee 046 – 500

METRO – Linea A Fermata Anagnina | Linea C fermata Giardinetti

E’ presente una pista ciclabile da ANAGNINA a LA ROMANINA

Spazio FIELD / Palazzo Brancaccio

L’ingresso principale in Spazio Field Brancaccio è

in Via Merulana, 248 ROMA

MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location

BUS – Linee 105, 70, 714, 75, C3

METRO – Linea A Fermata Piazza Vittorio | Linea B Fermata Stazione Termini