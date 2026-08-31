Prosegue fino al 15 ottobre 2026 a Roma la settima edizione di “Fai la Differenza, … Alla ricerca della Sostenibilità – il Festival”, il progetto dedicato alla sostenibilità ambientale, alla cultura, all’arte e alla partecipazione pubblica, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, vincitore dell’Avviso pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Livia Di Camillo

ARTE, DESIGN SOSTENIBILE, INCLUSIONE SOCIALE E CULTURA DELLA PARITÀ DI GENERE AL CENTRO DELLA VII EDIZIONE DI “FAI LA DIFFERENZA, C’È … ALLA RICERCA DELLA SOSTENIBILITÀ – IL FESTIVAL” – IL PROGETTO È PROMOSSO DA ROMA CAPITALE – ASSESSORATO ALLA CULTURA, VINCITORE DELL’AVVISO PUBBLICO ROMA CREATIVA 365.

Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Tema 2026: “Arte, Voci e Visioni per la Parità di Genere”, con un forte impegno sul contrasto alla violenza e sulla sostenibilità sociale e ambientale. Sedi principali: Il festival è diffuso sul territorio, con una prima fase nel Municipio Roma IX e il fulcro operativo presso il Centro Commerciale Euroma2.

Maria Teresa Matarrese

Eventi di rilievo: Cuore della prima fase del Festival è Contesteco 2026, il contest di Arte e Design sostenibile + eco del web, ospitato al Centro Commerciale Euroma2 fino al 9 settembre. Giunto alla XVI edizione, Contesteco invita artisti e creativi a utilizzare il linguaggio dell’arte per riflettere sui grandi temi del presente: sostenibilità, responsabilità collettiva, inclusione e cambiamento sociale.

Promotori: Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura (vincitore dell’Avviso pubblico Roma Creativa 365) in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’edizione 2026 affronta un tema di forte attualità con il concept

“ARTE, VOCI E VISIONI PER LA PARITÀ DI GENERE E PER UNA CULTURA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E AI FEMMINICIDI”.

Un percorso artistico e culturale che vuole rompere il silenzio, stimolare consapevolezza e promuovere una nuova cultura fondata sul rispetto e sull’uguaglianza.

Olivieri Roberto

All’interno di Contesteco Exhibition sono presenti opere di artisti selezionati dalla curatrice Silvia Filippi, con la partecipazione di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Onlus – Progetto Rebirth/Terzo Paradiso, che propone l’installazione partecipativa “RivestiAMOci nel Terzo Paradiso di Contesteco a Euroma2”, dedicata al ruolo dell’arte come strumento di dialogo e trasformazione sociale.

TRA GLI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL TROVA SPAZIO ANCHE OBIETTIVO TERRA, CON LA MOSTRA FOTOGRAFICA “PAESAGGI AGRICOLI DELLE AREE PROTETTE D’ITALIA”, VISITABILE FINO AL 9 SETTEMBRE PRESSO EUROMA2. L’esposizione raccoglie immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale promosso dalla Fondazione UniVerde, dalla Società Geografica Italiana e da Federparchi, e racconta il patrimonio agricolo, naturale e culturale delle aree protette italiane. La mostra si inserisce nel contesto del 2026 proclamato dalle Nazioni Unite Anno internazionale delle Donne Agricoltrici e Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori, valorizzando il ruolo delle comunità rurali, della biodiversità e delle tradizioni agricole nella tutela del territorio. Il programma del Festival continuerà nei prossimi mesi con appuntamenti dedicati alle famiglie, ai giovani e alla cittadinanza: dalla Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli, prevista a settembre nell’ambito de La Città in Tasca al Parco degli Scipioni, ai Week end del Festival al Centro Commerciale Domus con laboratori di riciclo creativo, fino all’Eco-Festa conclusiva di ottobre.

Pispoli Mauro

Al centro delle attività restano i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, con particolare attenzione all’Obiettivo 5 – Parità di genere, attraverso incontri, workshop, laboratori e momenti di confronto pubblico. Il Festival si concluderà con “Le Buone Re-Azioni” e con i Contesteco Awards 2026, dedicati agli artisti e ai partecipanti che hanno contribuito al percorso creativo e sostenibile della manifestazione.

“FAI LA DIFFERENZA” CONFERMA COSÌ IL PROPRIO RUOLO DI PIATTAFORMA CULTURALE PARTECIPATA, DOVE ARTE, SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE DIVENTANO STRUMENTI CONCRETI PER COSTRUIRE NUOVE CONSAPEVOLEZZE E PROMUOVERE UN CAMBIAMENTO POSITIVO NELLA SOCIETÀ.

COME RAGGIUNGERE LE LOCATION


Centro Commerciale EUROMA 2
L’ingresso principale al Centro Commerciale EUROMA 2 è in Viale dell’Oceano Pacifico, 83, 00144 – Roma RM, Italia
MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location
Con le linee autobus 070, 700 e 709, scendendo alla fermata Colombo/Pacifico.
Utilizzando la linea B, scendete alla fermata Eur-Fermi. Da qui prendere le linee dell’autobus 070, 700 e 709 e scendere alla fermata Colombo/Pacifico.

PARCO DEGLI SCIPIONI ne L A CITTA’ IN TASCA
L’ingresso principale a “La Città in Tasca” è da via di Porta Latina, 10.
MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location
671/714 – fermata Viale delle Terme di Caracalla (Piazzale Numa Pompilio)
360 – fermata Via Latina | 628 – fermata Piazzale Cesare Baronio | 665 – fermata Epiro
Metro Linea A – fermata San Giovanni | Metro Linea B – fermata Circo Massimo | Metro Linea C – fermata San Giovanni

Centro Commerciale DOMUS
Gli ingressi al Centro Commerciale DOMUS sono
in Via Vittorio Ragusa, 120 ROMA
in Via Bernardino Alimena, 111/119 ROMA
MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location
BUS – Linee 046 – 500
METRO – Linea A Fermata Anagnina | Linea C fermata Giardinetti
E’ presente una pista ciclabile da ANAGNINA a LA ROMANINA

Spazio FIELD / Palazzo Brancaccio
L’ingresso principale in Spazio Field Brancaccio è
in Via Merulana, 248 ROMA
MEZZI PUBBLICI per raggiungere la location
BUS – Linee 1057071475C3
METRO – Linea A Fermata Piazza Vittorio | Linea B Fermata Stazione Termini

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Carla Guidi
Carla Guidi
http://www.carlaguidi-oikoslogos.it
http://www.carlaguidi-oikoslogos.it CARLA GUIDI – Giornalista pubblicista, iscritta ODG Lazio, ha collaborato per più di 10 anni con il settimanale (in cartaceo) “Telesport”, adesso collabora con alcune testate e riviste periodiche online, tra queste “Abitare a Roma”, “ll Paese delle donne”, “Lazio ieri ed oggi”, “About Art online” “Graphie” Rivista Trimestrale di Arte & Letteratura e “Daily Green” ove è in redazione. Conseguito il diploma superiore di Accademia di Belle Arti di Roma, sezione pittura (tenuto dal maestro Gentilini) è stata docente di Disegno e Storia dell’Arte nelle scuole pubbliche medie superiori. Si è occupata di Computer Art dal 1981 e sue immagini sono state pubblicate nel volume “Computer image” di Mauro Salvemini (Jackson Libri, 1985). Ha gestito la Galleria d’Arte “5x5” in via Garibaldi in Trastevere negli anni ’70/’80 insieme a Rinaldo Funari ed ha organizzato varie mostre, manifestazioni e convegni anche presso istituzioni come la Casa delle Donne, la Casa della Memoria e della Storia di Roma, alcune Biblioteche comunali di Roma ed un Convegno di sociologia a Bagni di Lucca. Dal 1975 si è avvicinata alla psicoanalisi e dal 1982 è stata accettata dalla Società italiana di psicodramma analitico – SIPSA in qualità di membro titolare. In seguito ad una formazione quinquennale con trainer internazionali, ha svolto attività di collaborazione presso la Società Medica italiana di Analisi Bioenergetica SMIAB ed è divenuta membro titolare dell’International Institute for Bioenergetic analisys di New York, rimanendo iscritta fino al 1995. Attualmente è stata invitata più volte a relazionare in Convegni Nazionali ANS alla Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione. Ha scritto alcuni libri sulla memoria storica quali “Operazione balena” - Unternehmen Walfisch sul rastrellamento nazista del 17 aprile 1944 al Quadraro, giunto alla sua terza edizione (Edilazio, Roma 2013); “Un ragazzo chiamato Anzio” sulle vicende dello sbarco alleato del 1944, alla sua seconda edizione (A. Sacco, Roma 2013); “Estetica anestetica - Il corpo, l’estetica e l’immaginario nell’Italia del Boom economico e verso gli anni di Piombo” (Robin Edizioni, Torino 2018). Sempre per Robin Edizioni nel 2019 ha pubblicato il libro socio-fotografico in collaborazione con Valter Sambucini e con la presentazione di Franco Ferrarotti, “Città reali, città immaginarie - Migrazioni e metamorfosi creative nelle società nell’Antropocene tra informatizzazione ed iper/urbanizzazione”, con i contributi del giornalista e sociologo Pietro Zocconali, Presidente A.N.S, dello storico dell’arte Giorgio Di Genova, dello scrittore Roberto Morassut e del Presidente dell’Ass. Etica Massimo De Simoni. Una sezione del libro approfondisce la grande diffusione della tecnica del tatuaggio, valutandone aspetti storici, sociologici ed artistici, con i contributi dello scrittore Eliseo Giuseppin ed una intervista all’artista Marco Manzo. Al suo attivo anche alcune pubblicazioni di poesia su tematiche ambientali: Ha curato, insieme a Massimo De Simoni, l’antologia I poeti incontrano la Costituzione (Ediesse, 2017) – Ha curato insieme allo storico dell’arte Giorgio Di Genova, l’esposizione online “Quintetti d’arte” dal 06/04/2020 al 31/08/2020, con una parte, “Vetrina dell’invisibilità”, dedicata agli artisti che hanno rappresentato visivamente la tragedia della pandemia. Di questo progetto nel 2021 è uscita l’edizione in cartaceo (Robin Edizioni, Torino). In seguito sono stati pubblicati i seguenti libri – “Lo sguardo della Sibilla. Dal Daimon all’Anima Mundi: la poetica di Placido Scandurra” (Robin editore 2022) - http://www.robinedizioni.it/nuovo/lo-sguardo-della-sibilla https://www.aboutartonline.com/larte-di-placido-scandurra-e-lo-sguardo-della-sibilla-nellultimo-libro-di-carla-guidi/ Nel 2025 ha pubblicato “Salvarsi la pelle con l’arte. Il Tattoo e la Street Art in un mondo globalizzato e iperconnesso, dove l’immaginario sembra scorrere, senza confini, su frammenti di iperboliche identità” (Il vicolo editore – Cesena giugno 2025) https://www.aboutartonline.com/cosa-hanno-in-comune-il-tattoo-e-la-street-art-in-simmetrica-espansione-dagli-anni-70-ad-oggi-la-tesi-di-carla-guidi-nel-suo-ultimo-libro/ Il libro è un saggio che vanta la presentazione dello Storico dell’arte Sergio Rossi, uno degli ultimi allievi di G C Argan. Sono presenti nel testo anche le osservazioni di Massimo De Simoni (Presidente Associazione Etica) ed una nota dell’On Roberto Morassut (Parlamentare e scrittore) segue un breve anticipo di una ricerca in corso di pubblicazione di Eliseo Giuseppin sul “Tatuaggio simbolico e pratica protomedica”, infine la postfazione del giornalista Pietro Zocconali, Presidente ANS (Associazione Nazionale Sociologi). Concludono il libro le immagini e le interviste agli artisti ALE SENSO (Alessandra Odoni), DIAVÙ (David Vecchiato) MARCO MANZO, MAUPAL (Mauro Pallotta). https://www.amazon.it/dp/8885440843 Nel 2026 è stata invitata a curare una sezione dedicata all’arte all’interno dell’Associazione culturale Etica Associazione https://www.eticaassociazione.org/

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