Courmayer, vacanza esclusiva al Luxury Chalet Resort

Il Luxury Chalet Resort Au Coeur des Neiges, una delle strutture di maggior prestigio di Courmayeur, riapre la piscina in esclusiva per i propri ospiti. A fronte dell’impossibilità di far accedere tutti gli ospiti della struttura alla piscina, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il resort ha deciso di consentirne l’uso esclusivo tra congiunti.

Gli ospiti di Au Coeur des Neiges possono usufruire, in base alla disponibilità, della piscina in esclusiva per il proprio Chalet, garantendo in questo modo il necessario distanziamento sociale. La piscina viene igienizzata dopo ogni singolo utilizzo e, lungo tutta la giornata, gli ambienti vengono costantemente sanificati con l’ozono grazie all’impiego di un macchinario certificato all’avanguardia. Durante la notte si svolge inoltre una procedura di sanificazione aggiuntiva che prevede un trattamento d’urto. Il medesimo strumento innovativo viene utilizzato anche per la sanificazione del Bistrot, garantendo non solo la disinfezione dell’aria e delle superfici dell’ambiente, ma anche quella dei sistemi di ventilazione.

La piscina è​ dotata di piscina coperta e riscaldata, con angolo idromassaggio, cascate d’acqua e nuoto controcorrente, le sue ampie vetrate con vista sul Monte Bianco sono la cornice perfetta per rigenerarsi dopo una lunga giornata passata all’aria aperta.

Gli ospiti che desiderano concedersi un momento di assoluto relax, possono prenotare un trattamento presso le cabine della Spa o nel proprio Chalet. Tra i trattamenti proposti ve ne sono alcuni che prevedono l’impiego di fitocosmetici, burro o miele di montagna a chilometro zero.

Au Coeur des Neiges è dotato di 18 unità abitative fra appartamenti e luxury chalet, alcuni di essi dotati anche di Spa privata, che offrono da una a cinque camere da letto, realizzati in tipico stile alpino valdostano, dove legno e pietra trasmettono il calore di una baita di montagna, la cui indipendenza e tranquillità del proprio spazio personale permettono di vivere una vacanza di assoluto relax, come a casa propria. La struttura è punto di riferimento per un pubblico selezionato ed esigente che ricerca servizi premium in un contesto di elevata privacy.

Tra i numerosi servizi su misura che la struttura propone vi è la possibilità di organizzare escursioni di sci alpinismo con guida esperta. Per coloro che ricercano un’esperienza sportiva più rilassante, Au Coeur des Neiges propone un’escursione con le ciaspole in Val Veny che prevede l’avvicinamento in motoslitta, seguito da una ciaspolata in compagnia di una guida esperta della natura e del territorio che terminerà presso la Baita Lassy, una caratteristica baita di montagna, dove degustare prodotti tipici del territorio.

Il resort è situato in una posizione ideale sia per panorama e che per privacy, risultando al tempo stesso vicino al centro di Courmayeur, una delle vie dello shopping più esclusive delle Alpi.

Su Au Coeur des Neiges – Luxury Chalet Resort

Tra i servizi offerti spiccano una Spa con vista sul Monte Bianco, un elegante Bistrot dove degustare piatti gourmet selezionati con cura dallo chef Giovanni D’Antonio e realizzati con ingredienti semplici e genuini principalmente a chilometro zero nonché la possibilità di apprezzare la cucina del Bistrot servita nella privacy offerta dalla propria abitazione o richiedere direttamente la presenza di chef e camerieri dedicati. Sono inoltre disponibili il servizio di private concierge, Wi-Fi, spesa online, baby-sitter, lavanderia, skipass, maestri di sci, dog-sitter e molto altro. La struttura è pet friendly.

