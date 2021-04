Customer satisfaction e sostenibilità al centro della strategia Acea Energia

Nel corso degli ultimi anni Acea Energia ha sempre più rafforzato la sua presenza nel mercato elettrico italiano nel segmento dei medi e grandi clienti e negli ultimi anni verso i clienti con un numero di punti di prelievo molto elevato. Stiamo parlando dei clienti business e il rapporto commerciale con questo tipo di clientela richiede competenze tecnico commerciali molto elevate in quanto il cliente è perfettamente consapevole dei propri consumi e dell’andamento del mercato energetico e necessita di un servizio dedicato che lo accompagni nella gestione del suo contratto 365 giorni l’anno.

Per questa ragione Acea Energia si è dotata di una struttura commerciale composta da persone molto competenti in grado di assistere il cliente sia nelle fasi decisionali dell’offerta di energia elettrica o gas sia nella gestione di tutte le attività dei processi di post vendita, attraverso un servizio di customer care dedicato che segue il cliente in tutte le fasi del rapporto contrattuale.

In merito all’approvvigionamento sono stati sviluppati prodotti strutturati, sia per l’energia elettrica che per il gas che danno al cliente la possibilità di ottimizzare in ogni momento il costo di approvvigionamento della materia prima associato a una corretta individuazione dei consumi previsionali di energia elettrica o gas.

Questo modello rende il cliente assolutamente autonomo, libero e consapevole di scegliere i momenti migliori del mercato per efficientarne i costi.

AceaEnergia supporta inoltre il cliente nelle fasi decisionali dei migliori momenti di mercato che possano soddisfare le sue attese, compatibilmente con le oscillazioni del mercato che spesso possono essere anche repentine.

La società è inoltre in grado di cogliere le esigenze del cliente per quanto riguarda gli aspetti legati alla sostenibilità, individuando i prodotti più consoni: dalla certificazione mediante Garanzie d’origine alla fornitura da fonti completamente rinnovabili, PPA (Power Purchase Agreement).

Con un nuovo portale digitale, creato sulle reali esigenze dei clienti business/industrial, Acea Energia punta ad offrire ai grandi clienti servizi sempre più customer oriented.

Altro punto di forza di AceaEnergia è il supporto vendite dedicato con cui il cliente viene seguito costantemente su tutte le attività di postvendita. Ciò ha consentito di avere un livello di servizio molto elevato con cui AceaEnergia è in grado di gestire clienti anche con un numero molto elevato di punti di prelievo.

La soddisfazione del cliente è uno dei principi guida della strategia di AceaEnergia che ha avviato un lavoro di razionalizzazione dei canali di contatto, con l’obiettivo di snellirli e renderli maggiormente fruibili ai propri clienti.

A questo proposito AceaEnergia ha provveduto a condensare in un unico numero verde gratuito per le chiamate da telefono fisso i precedenti 4 numeri verdi, un tempo suddivisi per mercato.

Con questo nuovo approccio il cliente, attraverso un unico numero, può accedere a tutti i servizi di vendita e post sales di Acea Energia, oltre a poter prenotare un appuntamento di persona allo sportello fisico di Piazzale Ostiense, a Roma. Oggi dunque non esistono più diversi contatti telefonici: il cliente può chiamare direttamente il numero unico (800.38.38.38 per chi chiama da fisso e 06.45698205 per chi chiama da mobile) per accedere a qualsiasi servizio. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso al servizio di assistenza clienti, rendendolo più intuitivo, snello e fruibile da parte del cliente.