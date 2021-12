Da NATRUE la guida per la cosmesi green

Riconoscere la vera bio beauty da oggi è più facile. NATRUE, l’Associazione internazionale che dal 2007 tutela e protegge l’autentica cosmesi naturale e bio, ha partecipato alla stesura della prima guida alla cosmesi sostenibile della Sustainable Beauty Coalition (SBC), progetto voluto dal British Beauty Council.

La Planet Positive Beauty Guide nasce per rispondere al crescente bisogno da parte dei consumatori di fare scelte d’acquisto consapevoli e allo scopo di dare definizioni chiare e univoche dei termini riportati sulle confezioni dei prodotti, in modo da orientare verso l’acquisto di cosmetici sostenibili.

Secondo uno studio di Provenance, oltre il 61% dei consumatori ammette di avere difficoltà a capire, leggendo la confezione, se un cosmetico è sostenibile oppure no. La guida di SBC nasce proprio per rispondere a dubbi e domande e dare ai consumatori la possibilità di scegliere prodotti in linea con i loro valori etici.

La guida è divisa in quattro sezioni (ingredienti, packaging, persone e approvvigionamento sostenibile), ognuna delle quali include i termini più usati, le definizioni, i loghi e le etichette presenti sulle confezioni che certificano la sostenibilità di quel prodotto. Fra i termini più comuni descritti troviamo Cruelty-Free, Biologico e Vegano o sigle come PETper la plastica e FSC per le foreste sostenibili.

La guida offre una panoramica anche sulla tutela delle persone, invitando i consumatori a scegliere brand attenti al benessere dei lavoratori e alla trasparenza, ad esempio quelli che riportano Real Living Wage e Fair Tax in etichetta. Nella guida vengono inoltre illustrati altri termini usati spesso per riferirsi alle fonti sostenibili come Carbon Footprint, Net Zero e Carbon Neutral. Il manuale si conclude con utili consigli per i consumatori per ridurre il proprio impatto ambientale, come ad esempio scegliere shampoo e balsamo solidi, rasoi in bamboo con lama sostituibile e l’evitare prodotti usa e getta.

La Planet Positive Beauty Guide è scaricabile gratuitamente dal sito https://www.natrue.org/it/ your-ally-to-make-beauty- choices-the-planet-positive- beauty-guide/