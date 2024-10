Dalla vigna al bicchiere: un autunno da sogno

By

Con l’arrivo dell’autunno, la natura si tinge di colori caldi e avvolgenti, regalando uno spettacolo confortevole e rilassante. Le temperature più miti invitano ad esplorare la campagna, a riscoprire la bellezza della vita all’aria aperta e a godere del ritmo lento della stagione.

L’autunno è anche il tempo della vendemmia, e partecipare alla raccolta dell’uva vivendo da vicino il processo di vinificazione è un’esperienza suggestiva, che permette di connettersi con le tradizioni locali e con la terra che le ha generate. Le cantine aprono le loro porte ai visitatori, offrendo degustazioni di vini pregiati, spesso accompagnate da prodotti tipici del territorio, come formaggi, salumi e olio d’oliva.

Per chi desidera immergersi in un’esperienza autunnale autentica, Pitchup.com ha selezionato una serie di strutture ricettive, ciascuna caratterizzata da unicità e fascino, ideali per un soggiorno all’insegna della natura, della cultura e della gastronomia, nei paesi leader mondiali della produzione vinicola, ovvero Italia, Francia e Portogallo:

Questo lussuoso resort ecosostenibile è situato nella campagna toscana, a pochi minuti da Sorano e Pitigliano, in provincia di Grosseto. Ricavata da un edificio storico del XVII secolo, la struttura offre un’esperienza di relax immersa nella natura, con servizi come piscina di acqua salata, idromassaggio, massaggi, yoga e meditazione. Restaurato con materiali locali e alimentato da energia solare, il resort combina comfort e sostenibilità, permettendo agli ospiti di godere di un ambiente tranquillo e rigenerante, circondato da ampi spazi verdi e cieli stellati. L’agriturismo offre inoltre una vasta gamma di experience indimenticabili per i suoi ospiti, tra cui spiccano le degustazioni di vini biologici a Km 0 (link immagini)

Questo agricampeggio è situato tra vigneti e montagne, ideale per gli amanti del vino, della mountain bike e per famiglie con bambini. A mezz’ora dal Lago di Garda e a 45 minuti da Verona, offre piazzole private, piscina, area giochi, e un’area barbecue. I visitatori possono rilassarsi, fare un tour della cantina vinicola e assaporare una delle diverse degustazioni, per poi godersi le numerose attrazioni sulla riva del lago (link immagini).

Il Rifugio dei Marsi è un elegante glamping situato a Roccafluvione, nelle Marche, circondato da incantevoli vigneti e a soli 15 minuti da Ascoli Piceno e vicino al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Questo tranquillo rifugio per soli adulti, combina comfort e sostenibilità con una vista panoramica sui monti. Le unità abitative della struttura sono davvero uniche nel loro genere essendo strutturate a forma di botte. Gli ospiti possono assaporare i prodotti locali, e godere di servizi extra come vasca idromassaggio, lezioni di cucina e trattamenti spa (link immagini)

La Tenuta Montaioncino, situata a 45 minuti da Firenze, rappresenta una raffinata azienda agricola circondata dai vigneti, che offre la possibilità di esplorare la tradizione di vinificazione attraverso tour delle cantine e degustazioni di vino. Immersa nella suggestiva campagna toscana, la struttura è prossima ai centri di Pozzale ed Empoli e nelle vicinanze di attrazioni culturali come il Museo Archeologico Etrusco di Artimino. Gli ospiti hanno l’opportunità di gustare e acquistare i prodotti tipici del territorio (principalmente vino e olio d’oliva) direttamente presso la tenuta, e rilassarsi ammirando l’incantevole panorama tra vigneti e montagne (link immagini)

Il Domaine des Vignères, ubicato nel vigneto dell’Haute-Saintonge nella Charente Marittima, offre eleganti alloggi glamping con vista panoramica. Situato a 10 minuti da Jonzac e a 20 minuti dal vigneto di Château de Plassac, il resort dispone di una vasca idromassaggio, di un’area barbecue in comune e di servizi di ristorazione. Gli ospiti possono vivere un’esperienza gastronomica raffinata con specialità locali, vini e cognac, preparati su richiesta (link immagini)

Monte das Louzeiras (Vale de Vargo, Portogallo)

Questa struttura è situata vicino al confine spagnolo tra Siviglia e Serpa, offre una ricca esperienza gastronomica con vino prodotto localmente, spuntini tradizionali e barbecue. Ubicata tra un uliveto secolare e un vigneto nella Serra Adiça, la fattoria ospita animali e offre una varietà di prodotti artigianali, come l’olio d’oliva e il miele. Gli ospiti possono gustare i vini in compagnia della splendida vista panoramica a bordo piscina. La vicina città di Serpa, a 20 minuti di auto, offre diversi eventi culturali e rappresenta la capitale del Cante Alentejano, patrimonio musicale dell’UNESCO (link immagini)