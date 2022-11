Dick Wellstood, tra ragtime e stride piano

Il 25 novembre 1927 nasce a Greenwich, nel Connecticut, il pianista Dick Wellstood, all’anagrafe registrato con il nome di Richard MacQueen Wellstood.

Il debutto con Bob Wilber

Studia privatamente il pianoforte a Boston e a New York e nel 1946 decide di dedicarsi professionalmente alla musica. Debutta al fianco di Bob Wilber, nei cui gruppi suona fino al 1950. La sua prima incisione come solista è del 1947. Tra il 1950 e il 1952 suona con Jimmy Archey e nel 1953 suona e incide con Roy Eldridge. Nel resto degli anni Cinquanta è collaboratore saltuario di Conrad Janis e suonare con Sidney Bechet, Rex Stewart, Red Allen e molti altri, oltre che di esibirsi come solista nel locale di Eddie Condon.

Tra ragtime e stride piano

Tra il 1959 e il 1963 suona in vari locali e svolge attività di free-lance prima di entrare nel quartetto di Gene Krupa, nel 1964. Nel 1966 suona in un locale del New Jersey prima di riprendere l’attività di accompagnatore con musicisti come Roy Eldridge e Jimmy McPartland e nel gruppo dei Dukes of Dixieland. Negli anni Settanta svolge un’intensa attività solistica pur non rinunciando a qualche esperienza orchestrale come, nel 1974, quella con la World’s Greatest Jazz Band. Incide numerosi album, da solo e con piccoli gruppi, nei quali dimostra la propria preferenza per il ragtime e lo stride piano. Tra i musicisti che lo accompagnano nei suoi dischi figurano Doc Cheatham, Vic Dickenson, Kenny Davern, Wild Bill Davison, Zoot Sims, Al Casey e Billy Butterfield. Muore il 24 luglio 1987.