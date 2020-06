Don Sugarcane Harris, il violino del rock e non solo

Il 18 giugno 1938 a Pasadena, in California, nasce il violinista Don Harris detto “Sugarcane”, uno dei personaggi più interessanti del rock, del blues e del jazz degli anni Sessanta e Settanta

L’inizio a sedici anni

Il suo vero nome è Don Francis Bowman Harris. Comincia a interessarsi alla musica all’età di sei anni. Dal 1944 al 1954 studia violino classico con LC “Good Rockin ‘” Robinson e a sedici anni dà vita a un proprio gruppo, The Squires, con il quale si esibisce nei locali della sua zona e dalla seconda metà degli anni Cinquanta lavora con Dewey Terry, sotto la sigla Don & Dewey, registrando a Los Angeles per la Speciality. Nel decennio successivo lo si ritrova al fianco di Johnny Otis, con il quale registra anche per la Epic, e in tournée con Little Richard negli Stati Uniti e in Europa.

Molte collaborazioni

Don Sugarcane Harris suona e incide con Frank Zappa, John Mayall e altri musicisti rock e appare al Monterey Jazz Festival del 1970 sempre con il gruppo di Johnny Otis. In Europa partecipa ai Berlin Jazz Days del 1971. In quegli anni registra per la MPS e successivamente torna a esibirsi in duo con Dewey Terry e con Rhythm & Sounds Concert. Considerato uno dei migliori violinisti in attività, nel 1970 gli viene assegnato il premio International Critics Award dalla rivista specializzata Jazz & Pop, Sugarcane Harris possiede uno stile che affonda te sue radici nella tradizione blues. Tra i suoi maggiori ispiratori vanno annoverati Little Walter, B. B. King, Ray Charles, Bobby Bland, ma anche Miles Davis e infine John Coltrane. Muore il 30 novembre 1999.