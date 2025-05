Il 18 maggio 1927 nasce a Van Nuys, in California, il compositore, arrangiatore, sassofonista e clarinettista Duane Tatro, registrato all’anagrafe come Duane Lysle Tatro.

La prima scrittura a quindici anni

Duane ottiene la sua prima scrittura a soli quindici anni come clarinettista in una formazione diretta da Mel Tormé. Poco tempo dopo viene invitato da Stan Kenton a unirsi alla sua orchestra per un giro di concerti nel Sud degli Stati Uniti. Al termine della tournée Duane torna a frequentare regolarmente le scuole superiori, ma prosegue anche l’attività musicale suonando occasionalmente in orchestre da ballo. Durante il servizio militare inizia a interessarsi alla composizione e all’arrangiamento, intraprendendo poi studi severi di entrambe le materie, una volta ottenuto il congedo. Nel 1946 suona al fianco di Joe Venuti e di Dick Pierce. Nel 1947, terminato un corso di due anni alla University of Music of Southern California, si trasferisce a Parigi dove studia composizione con Arthur Honegger e Darius Milhaud.

Tra sperimentalismo e pop

Durante la sua permanenza in Francia, forma un piccolo gruppo con il quale si esibisce al fianco di Rex Stewart a Parigi e di Roy Eldridge in Tunisia. Rientrato negli Stati Uniti, Duane Tatro viene premiato per alcune sue composizioni caratterizzate dal tentativo di fondere il jazz con elementi della musica colta, utilizzando in particolare le ricerche sull’atonalità e sulla polifonia condotte dai maggiori compositori del XX secolo, ma cercando di mantenere intatta la vitalità ritmica e lo swing tipici del jazz. Per la realizzazione dei suoi lavori Tatro si avvale dell’apporto di alcuni dei migliori esponenti del jazz della West Coast come Jimmy Giuffre, Bill Holman, Shelly Manne, Lennie Niehaus, Bob Enevoldsen, Stu Williamson e altri. È famoso anche come compositore di colonne sonore per numerose serie televisive come “Dynasty” e “Love Boat”. Muore il 9 agosto 2020.