Dud Bascomb, specialista nelle sordine

Il 16 maggio 1916 a Birmingham, in Alabama, nasce il trombettista Dud Bascomb, all’anagrafe Wilbur Odell Bascomb.

Con la Erskine Hawkins Orchestra

Stella della Erskine Hawkins Orchestra, con la quale ha suonato stabilmente dal 1936 al 1944, Dud Bascomb è diventato famoso in virtù di alcune sue splendide interpretazioni: il grido rauco e lacerante della sua tromba growl, il Tuxedo Junction e Gin Mill Special hanno contribuito non poco al successo incontrato in quegli anni dall’orchestra di Hawkins. Specialista nell’uso delle sordine, Dud Bascomb ha espresso il meglio di sé in quello stile jungle di cui Cootie Williams è stato il più autorevole esponente e che il giovane trombettista dell’Alabama ha saputo riprendere e sviluppare. Lasciata l’orchestra di Erskine Hawkins, Dud Bascomb ha formato una sua orchestra, della quale ha fatto anche parte il fratello Paul, e con la quale ha suonato per molti anni prima ad Harlem e poi nella 52a Strada.

Da Duke a Buddy Tate

Nel 1947 suona nell’orchestra di Duke Ellington, con la quale registra anche molti dischi dove, peraltro, ha poche occasioni per emergere come solista. Negli anni Cinquanta è alla testa di un suo quintetto al Tyler Country Club di Rahway nel New Jersey e quindi nuovamente ad Harlem, dove continua a suonare con molti gruppi locali al di fuori del grosso giro. Nel 1970 è stato chiamato a far parte della Celebrity Club Orchestra di Buddy Tate, con la quale si è esibito in molti festival, anche europei, e ha registrato un buon disco per la MPS a Villingen, in Germania, nel quale Dud appare in ottima forma riproponendo, tra l’altro, una nuova non meno splendida versione del suo vecchio cavallo di battaglia Tuxedo Junction. Muore il 25 dicembre 1972 a New York.