Dusty Brown, dal taxi al blues

L’11 marzo 1929 nasce a Tralake, nel Mississippi il bluesman Dusty Brown. Fin da piccolo impara a cantare e suonare l’armonica.

Un’attività marginale

Per molto tempo la musica resta solo un’attività marginale della sua esistenza visto che deve guadagnarsi da vivere con ogni tipo di lavoro. Nel 1946 si trasferisce a Chicago ma la sua vita non cambia. Di mestiere fa il conducente di taxi e la musica resta un a sorta di attività non prevalente. Si esibisce dove può finché non riesce a ottenere una vera scrittura dalle orchestre di Muddy Waters e di Little Walker. In quel momento lascia i taxi e si dedica a tempo pieno alla musica.

Chiudo con la musica, anzi no

Nel 1953 forma una propria orchestra con la quale si esibisce in locali prestigiosi di Chicago come il Lover’s Lounge e il Casbah Lounge Nel 1966 annuncia di aver deciso di chiudere con la musica ma non in realtà non ci riesce. Più volte torna sul palco accettando di esibirsi nel 1966 al Curley’s, nel 1968 allo Y’alls Club e nel 1969 al Kansas City Red’s. Nel 1970 riprende a suonare a tempo pieno al fianco di Eddie Taylor e Carey Bell. Seguiranno nuovi annunci di ritiro e nuovi rientri. Muore nel 2016.