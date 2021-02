Elvis diventa padre, ma il suo mito scricchiola

Il 1° febbraio del 1968 nasce Lisa Marie Presley, figlia di Elvis. La bimba apre gli occhi sul mondo a nove mesi esatti dal matrimonio del rocker con Priscilla Beaulieu.

Il tempo passa

La notizia fa il giro del mondo e sembra che non meno di diecimila telefonate da ogni parte del globo siano giunte al centralino della clinica. La nascita della bimba è utile per dare nuovo smalto alla popolarità di Elvis che, dopo l’avvento dei Beatles e del nuovo rock, soprattutto negli Stati Uniti si sta lentamente spegnendo. I suoi primi fans sono ormai genitori come lui mentre i ragazzi lo snobbano e lo considerano un rottame del decennio precedente da relegare nel passato. Lui fatica a trovare la sua dimensione.

Il ritorno del Re

Anche i nuovi film si rivelano fallimenti commerciali, e si dice che nei primi giorni del 1968 Presley passeggi per il Sunset Boulevard, a Los Angeles, senza essere riconosciuto dai passanti, quando solo pochi anni prima sarebbe stata necessaria la polizia per proteggerlo dai fans. A cambiare la situazione arriva l’annuncio di un nuovo special televisivo, in preparazione per la rete NBC. In quel momento è chiaro a tutti che il “Re” non ha ancora abdicato. Lo show, subito ribattezzato “The ’68 comeback” (il grande ritorno del’68), si trasformerà nel momento della verità, nel punto cruciale di tutta la carriera di Elvis Presley.