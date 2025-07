Il caldo non è solo fastidioso: per gli animali può diventare mortale. Ogni anno, cani e gatti – soprattutto quelli brachicefali come bulldog e carlini – rischiano il colpo di calore e ancora in troppi non sanno riconoscere i sintomi e intervenire nel modo giusto. Per questo, in questi giorni di emergenza caldo per tutti, l’Ente Nazionale Protezione Animali ricorda attraverso un vademecum come prevenirlo, riconoscerlo in tempo e intervenire nel modo giusto.

🚨 COME RICONOSCERE UN COLPO DI CALORE

Il colpo di calore è un’emergenza veterinaria. Ecco i sintomi più comuni:

• Respirazione affannosa e veloce

• Barcollamento o confusione

• Debolezza o impossibilità a muoversi

• Gengive rosso scuro o viola

• Pelle caldissima al tatto

• Salivazione eccessiva

• Crisi convulsive o perdita di coscienza nei casi gravi

⛑️ COSA FARE SUBITO

Se sospetti un colpo di calore:

1. Porta subito l’animale all’ombra o in un luogo fresco.

2. Raffreddalo gradualmente: bagna il corpo con acqua fresca (non ghiacciata!), soprattutto su testa, collo, addome e zampe. Usa un panno bagnato o le mani.

3. NON immergerlo completamente in acqua fredda: lo shock termico può peggiorare la situazione.

4. Fai ventilare l’animale, con un ventilatore o ventolandolo.

5. Corri dal veterinario: serve un intervento professionale immediato. Non aspettare

🛡️ COME PREVENIRE I COLPI DI CALORE

✔️ Passeggiate solo nelle ore fresche, mattino presto o sera

✔️ Sempre acqua fresca disponibile, a casa e durante le uscite

✔️ Mai lasciare un animale in macchina, nemmeno per pochi minuti

✔️ Attenzione all’asfalto: se brucia i tuoi piedi, brucia anche le zampe dei cani

✔️ Creme solari per le zone bianche e delicate (come punte delle orecchie)

✔️ Cibo leggero e fresco, mai lasciare avanzi nelle ciotole

✔️ Gabbie e acquari all’ombra, mai esposti al sole diretto

✔️ Controllo quotidiano di parassiti, soprattutto per animali a pelo lungo o che vivono all’aperto

✔️ Antiparassitari adatti alla specie – quelli per cani possono essere tossici per i gatti

✔️ Per la fauna selvatica: una ciotola d’acqua pulita all’ombra può fare la differenza

🚗 ANIMALE CHIUSO IN AUTO? AGISCI.

Se vedi un cane o gatto chiuso in auto sotto il sole:

• Verifica i sintomi di colpo di calore

• Chiama subito le forze dell’ordine

• Crea ombra e, se possibile, versa acqua all’interno per bagnarlo

L’estate può essere bellissima anche per loro. Ma solo se li proteggiamo.