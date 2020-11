Emergenza Covid, idee per un’alimentazione sana

Che ruolo ha l’alimentazione in questi mesi stravolti dall’emergenza Covid?

Sicuramente centrale, soprattutto in un periodo in cui per diversi motivi passeremo molto tempo in casa. A causa di questa situazione di incertezza è facile riversare il nostro stress su quello che mangiamo (alimentazione scorretta, iperalimentazione…).

E’ importante quindi curare il modo in cui ci nutriamo, ponendo l’attenzione su alimenti ricchi di principi attivi e vitamine, come suggeriscono i ricercatori dell’ISS e del CREA (2020), che ribadiscono di evitare cibi grassi, eccessi di carboidrati, bevande zuccherate in favore di alimenti importanti per il nutrimento. E’ prezioso inserire nel proprio schema alimentare anche cibi antiossidanti, cioè ricchi di sostanze in grado di contrastare i radicali liberi, causa dei processi di invecchiamento cellulare e di indebolimento del sistema immunitario. La salute è una questione di equilibrio: ogni giorno prendiamo decisioni che riguardano la nostra esistenza, e l’alimentazione corretta è una tra queste. Il nostro organismo non produce vitamine ma si limita a utilizzare quelle ingerite con gli alimenti.

Un’idea facile, sana e gustosa adatta a questi mesi difficili è quella di prepararsi in casa centrifugati e frullati naturali, per rinforzarci senza l’assunzione di multivitaminici di origine chimica. Bere un centrifugato dopo lo sport fatto in casa o una corsa all’aperto è un’ottima idea per fare il pieno di benessere!

L’erba di grano è un prodotto naturale che si adatta ad essere mixato a tutti i succhi, frullati, estratti e centrifugati. Facile da aggiungere sotto forma di polvere liofilizzata, è perfetta anche nello yogurt, nel latte di origine vegetale e sopra le insalate per moltiplicare l’apporto vitaminico.

Si tratta di una miniera di enzimi, vitamine, minerali e clorofilla in grado di tonificare il corpo e mente, riequilibrando il PH dell’organismo e prevenendo l’invecchiamento. In più stimola il metabolismo, regalando un benessere generale e un’impennata di energia. Un integratore naturale con proprietà antiossidanti come il LIO VERDE può aiutare l’organismo a raggiungere la razione necessaria alla fisiologia dell’organismo.

Un’altra opzione adatta a questi tempi è quella di costruire un orto urbano in piccola scala con qualche vaso sul balcone, coinvolgendo anche i propri figli in un’attività educativa da fare in casa propria, contribuendo a rendere un po’ più verde la propria città e mangiare verdura autoprodotta. La stessa erba di grano è facile da coltivare in casa sul proprio balcone o davanzale (si trovano molti tutorial sul web).

