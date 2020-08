Emissioni CO2: partita campagna di equity crowdfunding di WeCity

# # #

WeCity

WeCity è la piattaforma che premia ogni forma di mobilità sostenibile attraverso programmi di incentivi e gamification capaci di generare un cambio comportamentale negli utenti e favorire così sempre di più gli spostamenti a piedi, l’uso della bici e del trasporto pubblico a scapito dell’auto privata. Fondata a Modena nel 2014 come PMI innovativa, nel 2020 a seguito della pandemia si è trasformata in Società Benefit (SB).

Il team di Wecity è composto da ingegneri nel campo della mobilità sostenibile e del Carbon Trading, con esperienze pregresse sia presso amministrazioni pubbliche che grandi corporation, da sviluppatori con oltre 20 anni di esperienza e da professionisti del marketing digitale, del design di applicazioni mobile e della gestione di community digitali.

https://www.wecity.it

Opstart

Opstart è il portale di equity crowdfunding e private debt che ha introdotto nel mercato le principali innovazioni del settore, tra cui l’intestazione alternativa delle quote, la possibilità di pagare il proprio investimento in Bitcoin e Crowdarena, la prima bacheca online dedicata alla pubblicazione di annunci di acquisto e vendita di quote e azioni di Startup e PMI. La mission di Opstart è quella di massimizzare la raccolta di capitali per le aziende e semplificare il processo di investimento di queste innovative asset class da parte degli investitori. E proprio per questo a giugno 2019, Opstart ha inventato e lanciato Crowdlisting®, un percorso a marchio registrato dedicato alle PMI, che unendo lo strumento del crowdfunding e il technical listing, permette di replicare in maniera semplice e sicura sul mercato Euronext i meccanismi e gli effetti di una vera e propria IPO (Initial Public Offering), a costi e con tempistiche decisamente inferiori. Ad oggi con l’apertura delle divisioni dedicate al Real Estate e alla Green Economy e al lancio di Crowdbond, la divisione dedicata a minibond e titoli di debito delle PMI, Opstart ha dato il via al progetto Crowdbase, un unico portale che offre soluzioni di finanziamento alternative per le PMI e in cui gli investitori avranno accesso a una vasta gamma di strumenti d’investimento innovativi basati sul crowd, tra cui in futuro compariranno anche il Lending Crowdfunding e una divisione dedicata alle Utility e Security Token. Il portale è sottoposto alla vigilanza della Consob ed è iscritto alla sezione ordinaria dell’apposito registro con iscrizione n. 18, delibera n° 19441.

https://www.opstart.it/