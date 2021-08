Ernest Rogers, il primo batterista con i piatti e il doppio rullante

Il 26 agosto 1956 il batterista Ernest Rogers muore a New Orleans, in Louisiana, la città in cui è nato il 19 aprile1891

La scuola di Brundy e Cottrell

I primi suoi maestri alla batteria sonoWalter Brundy e di Louis Cottrell. Nel 1910 ottiene il suo primo importante ingaggio nella jazz band del cornettista Edward Clem. Nel 1913 suona con la Crescent Band di Jack Carey, nel 1914 con Richard M. Jones al Club At Abadie’s; tra il 1915 e il 1918 con la Silver Leaf orchestra.

Il 4/4 a New Orleans

Durante questi anni, Ernest Rogers sarebbe diventato popolarissimo sia per aver per primo arricchito la batteria dei piatti e del doppio rullante sia per esser stato, sempre il primo, ad accompagnare in 4/4, tempo già adottato dai batteristi di Memphis ma ancora inedito a New Orleans dove imperava il 2/4. Negli anni successivi Rogers ha lavorato con la Lyons Club Brass Band e la Young Tuxedo. Durante il periodo bellico si esibisce al Luthjen’s. Nel dopoguerra suona e incide con le jazz bands di Bunk Johnson e di “Big Eye” Louis Nelson dimostrando di essere batterista eccellente.