I cartoni per bevande trovano nuova vita grazie a uno sviluppo rivoluzionario per l’industria automobilistica. Con il lancio dell’ultimo modello Fiat Grande Panda, Fiat è diventata il primo produttore di automobili a integrare in un veicolo materiali provenienti dal riciclo dei cartoni per bevande.

Ogni Fiat Grande Panda contiene materiale riciclato proveniente dai sottili strati di polietilene e alluminio (polyAl) equivalente a 140 cartoni per bevande. Questo materiale riciclato è utilizzato nelle componenti plastiche dell’abitacolo dell’auto, in particolare nella console centrale, nel cruscotto e nei pannelli interni delle portiere anteriori e posteriori.

Il polyAl è una combinazione di polietilene e alluminio recuperato durante il processo di riciclo dei cartoni per bevande. Queste confezioni sono imballaggi compositi a base cellulosica, la cui combinazione di materiali è fondamentale per il confezionamento asettico, garantendo la protezione dell’alimento e prolungando la durata del prodotto senza la necessità di conservanti o refrigerazione.

Se da un lato, grazie al riciclo, la fibra di cellulosa di queste confezioni può essere trasformata in nuovi prodotti a base carta come tovaglioli, fazzoletti e carta igienica, dall’altro Tetra Pak sta esplorando e ampliando le applicazioni industriali della quota di polyAl, la componente plastica ed alluminio delle confezioni, collaborando con tutti gli attori della filiera del riciclo.

I componenti della Fiat Grande Panda sono realizzati con Lapolen Ecotek, un compound plastico a base di PolyAl sviluppato da Lapo Compound, realtà italiana che attraverso un lungo processo di ricerca è riuscita a formulare un prodotto versatile e dalle elevate prestazioni, nonchè con un potenziale estetico rilevante tale da consentire a Fiat l’utilizzo del materiale in parti ben visibili degli interni. L’utilizzo del polyAl riciclato nella Fiat Grande Panda dimostra che questo materiale può ora essere impiegato su larga scala anche nell’industria automobilistica. Fiat Grande Panda è già in commercio nella maggior parte dei Paesi europei e sarà disponibile anche fuori dall’Europa entro la fine dell’anno.

L’integrazione di materiale riciclato da cartoni per bevande si allinea con la missione di Fiat di produrre auto più sostenibili e convenienti, seguendo l’approccio “less is more”, che elimina componenti superflue e riduce materiali inquinanti[footnoteRef:2]. [2: https://www.fiat.com/news/fiat-new-global-game]

Inoltre, la collaborazione con Lapo Compound colloca Fiat in netto anticipo rispetto alla proposta della Commissione Europea per i veicoli a fine vita, che stabilisce un obiettivo del 25% di plastica riciclata nelle automobili[footnoteRef:3]. La soluzione di Lapo Compound aiuta il settore a raggiungere questo obiettivo fornendo materiali riciclati che soddisfano rigorosi standard qualitativi. [3: End-of-Life Vehicles – European Commission]

Giuseppe Crisci, General Manager di Lapo Compound, commenta: “Crediamo nella creazione di prodotti che non solo rispettino rigorosi standard di qualità, ma che contribuiscano anche a un’economia circolare mantenendo in uso materiali di valore. La nostra innovazione di prodotto ha affrontato con successo questa sfida tecnica per Fiat, testimoniando il nostro impegno verso l’innovazione sostenibile a supporto di un percorso verso un futuro più circolare e responsabile”.

Oltre alle applicazioni automobilistiche, Lapo Compound sta anche conducendo test per l’utilizzo del compound Lapolen Ecotek in altri settori.

Kinga Sieradzon, Vice President Sustainability Operations di Tetra Pak, dichiara: “L’utilizzo di materiali riciclati da cartoni per bevande nella Fiat Grande Panda è una fantastica dimostrazione del loro vasto potenziale in diversi settori. È un potente esempio di come le soluzioni sostenibili possano guidare l’innovazione e trasformare la produzione tradizionale”. “Si tratta di un grande risultato di collaborazione. Lavorando insieme a realtà come Fiat e Lapo Compound, e coinvolgendo governi e consumatori, possiamo guidare il cambiamento sistemico necessario per espandere il mercato finale dei materiali riciclati. Questo sforzo collettivo è fondamentale per costruire un’economia più circolare e garantire un futuro più sostenibile per il nostro pianeta”.

SU TETRA PAK

Tetra Pak è un’azienda leader a livello mondiale nella lavorazione degli alimenti e nelle soluzioni di confezionamento. In collaborazione con i nostri clienti e fornitori, garantiamo ogni giorno l’accesso a cibi sicuri e nutrienti a centinaia di milioni di persone in oltre 160 Paesi.

Con oltre 24.000 dipendenti in tutto il mondo, ci impegniamo a rendere il cibo sicuro e disponibile, ovunque, e promettiamo di proteggere ciò che è buono: il cibo, le persone e il pianeta.