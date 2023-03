Foreste, dipendiamo da loro

La gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste – sottolinea l’ISPRA – è al centro delle sfide dei paesi in conflitto, in via di sviluppo e sviluppati, a beneficio delle generazioni attuali e future. In Italia le foreste sono in continuo e graduale aumento, giungendo a coprire circa un terzo del territorio nazionale, soprattutto a causa della crescita spontanea della vegetazione forestale sui terreni agricoli abbandonati. La maggiore pressione sulle foreste deriva dagli incendi e dagli impatti dei cambiamenti climatici (e dei suoi eventi estremi).