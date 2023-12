Frank De La Rosa, un contrabbasso molto affidabile

Il 26 dicembre 1933 nasce El Paso, in Texas, il contrabbassista Frank De La Rosa, il cui vero nome è Francisco Esteban jr.

Dal latino al jazz

Nato in una famiglia di musicisti Frank apprende dal padre e dal fratello Oscar le prime nozioni musicali che approfondisce poi studiando al Conservatory of Music and Fine Arts di Los Angeles con Sam H. Rice dal 1956 al 1958. L’anno seguente suona in un gruppo latino-americano e quindi si trasferisce a Las Vegas per esibirsi in diverse formazioni che si esibiscono nei casinò del luogo. Nel 1965 torna a Los Angeles dove inizia l’attività jazzistica, dapprima con Don Ellis, con il quale suona dal 1966 al 1968, poi con Harry “Sweets”; Edison, dal 1968 al 1969, con Ella Fitzgerald dal 1969 al 1972, con Don Menza, dal 1972 al 1975

Con Sarah Vaughan

Mentre suona con il gruppo di Don Menza non rinuncia ad altre collaborazioni come quella con Don Priestrup o con Mayo Tiana. Per alcuni anni poi il suo contrabbasso diventa un elemento fisso delle formazioni che accompagnano Sarah Vaughan. Varie volte in tournée in Europa con Ella Fitzgerald e diverse presenze a festival internazionali come Monterey e Newport. Memorabili restano le sue incisioni per la Pacific Jazz e per la MPS-BASF con Don Ellis ed Ella Fitzgerald. Strumentista molto preciso ed efficace, particolarmente apprezzato per la pulizia del suo lavoro, è molto stimato nell’ambiente del jazz perché ritenuto un accompagnatore molto attento e un sostegno ideale per il canto. Nei primi anni del nuovo millennio si ritira dalle scene e muore nel mese di luglio del 2019.