Il 26 maggio 1962 nasce a Monza il cantautore Lugi Panceri, più conosciuto con il nome d’arte di Gatto Panceri.

La prima volta a Sanremo con il suo nome

Gatto Panceri è un cantautore che ha saputo ritagliarsi un posto nel panorama musicale italiano grazie alla sua sensibilità autorale e a un sound che mescola pop, rock e melodie accattivanti. Nel 1986 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il nome di Gigi Panceri e il brano Scherzi della vita. Ci torna poi come Gatto Panceri nel 1992 con L’amore va oltre. La sua discografia è costellata di brani caratterizzati da testi introspettivi e da una capacità di raccontare storie e stati d’animo con sincerità.

Autore di successo

La sua attività non si limita alla sola interpretazione dei propri brani. Egli infatti scrive per numerosi colleghi, dimostrando una versatilità e una prolificità notevoli come autore. Tra i suoi maggiori successi c’è Vivo per lei, un brano conosciuto in tutto il mondo nell’interpretazione si Andrea Bocelli e Giorgia, scritto proprio da Gatto Panceri insieme a Mauro Mengali e Valerio Zelli. Brani come Mia, una delle sue canzoni più celebri e riconoscibili, e Sdraiati su una nuvola hanno contribuito a consolidare la sua immagine di cantautore raffinato e profondo. La sua musica è caratteristica per gli arrangiamenti curati e per la vocalità calda e riconoscibile dello stesso Panceri.