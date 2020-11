Gene Gifford, il chitarrista-orchestratore della Casaloma

Il 12 novembre 1970 muore a Memphis, nel Tennessee chitarrista Harold Eugene Gifford, conosciuto dagli appassionati di jazz come Gene Gifford.

I primi passi come banjoista

Nato ad Americus, in Georgia, il 31 maggio 1908 cresce musicalmente a Memphis, nel Tennessee. Dopo aver fatto le prime esperienze in complessi studenteschi, per qualche tempo suona come banjoista con l’orchestra di Bob Foster a El Dorado e successivamente con la formazione di Lloyd Williams e con i Watson’s Bell Hops. Nel 1927 dà vita a un suo gruppo con cui si esibisce in vari locali e teatri del Texas. L’anno dopo è con Blue Steele e in questo periodo passa dal banjo alla chitarra. All’inizio degli anni Trenta è a Detroit dove il noto impresario Jean Goldkette lo scrittura come chitarrista nella Orange Blossom Band, primo nucleo della famosa Casaloma.

Un ottimo orchestratore

È l’arrangiatore principale di quell’orchestra di cui determina lo stile e le caratteristiche. Alla fine degli anni Trenta se ne va per dedicarsi all’attività di orchestratore prima di diventare, nel 1943, il chitarrista-arrangiatore della formazione di Bob Strong. Nel 1948 torna per un paio d’anni con Glen Gray in una nuova formazione della celebre Casaloma. Negli anni Cinquanta lascia l’attività di strumentista per lavorare come fonico e arrangiatore. Alla fine degli anni Sessanta si stabilsce a Memphis dove insegna musica. Brillante arrangiatore di orientamento jazzistico deve la sua fama a brani come Casaloma Stomp, White Jazz, Stompin’ Around, considerati anticipatori dello swing.