Graham Collier, il contrabbasso inglese che iniziò con Dorsey

Il 21 febbraio 1937 nasce a Tynemouth, in Inghilterra, il contrabbassista e compositore Graham Collier.

Il debutto con Dorsey

Collier studia alla Berklee School of Music di Boston dal 1961 al 1963, con Herb Pomeroy e William Curtis, e comincia a esibirsi con l’orchestra di Jimmy Dorsey. Tornato in Inghilterra, forma nel 1964 una propria orchestra, dà concerti nelle scuole e partecipa a documentari televisivi e cinematografici. Nel 1967 riceve per la sua composizione Workpoints lo Arts Council Grant. Dalla fine degli anni Sessanta effettua tournée e partecipa a molti festival: Montreux 1971, Newcastle 1974, Middelheim 1975.

La Graham Collier Music

Negli anni Settanta dà vita alla Graham Collier Music con il trombettista Harry Beckett, il trombonista Derek Wadsworth, il chitarrista Ed Speight, il pianista Roger Dean e il batterista John Webb. Tra i suoi dischi migliori si ricordano Down Another Road, Songs For My Father e Mosaic registrati per la Fontana e Darius, Midnight Blue per la Mosaic Records. Noto rappresentante del jazz inglese, Graham Collier è famoso non solo per la sua attività di musicista e direttore d’orchestra ma anche per la sua attività educativa e come promotore di giovani talenti. Muore il 9 settembre 2011.