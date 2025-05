Si procede a grandi passi verso la sesta edizione del Green Med Expo & Symposium, mostra evento in programma a Napoli, Mostra d’Oltremare, dal 28 al 30 maggio 2025. L’evento, organizzato da RiciclaTv ed Ecomondo, ospita per il quarto anno consecutivo Gli Stati generali sull’ambiente della Regione Campania e passerà in rassegna i temi strategici per la crescita del territorio in chiave sostenibile.

“Quest’anno abbiamo scommesso su nuove sinergie per allargare il network dei protagonisti della lotta al cambiamento climatico. Puntiamo ad essere inclusivi e coinvolgenti. Proveremo a radicare nei visitatori idee, immagini ed emozioni che diventino leve per cambiare il loro rapporto con l’ambiente”, afferma Monica D’Ambrosio, event manager della manifestazione. Il riferimento è all’accordo con Green Blue Days, associazione di promozione sociale impegnata nella divulgazione della cultura della sostenibilità alle nuove generazioni.

Nell’ambito del Green Med, Green Blue Days presenterà la “Green Blue House”, un’installazione immersiva dal titolo “Ca’ Pensiero” nata dalla collaborazione con lo studio di architettura 74RAM, che ha ideato e realizzato il progetto pensando alla casa come un luogo dove il pensiero orientato alla sostenibilità prende forma e si trasforma in azioni concrete. “Pensare è il primo passo per agire”, dice l’architetto Francesco Rotondale ideatore del progetto. “Ca’ Pensiero rappresenta il punto di partenza per una riflessione che si traduce in pratica quotidiana, dove la sostenibilità è un percorso tangibile – sottolinea l’architetto Emilia Abate – dove ogni piccolo cambiamento, ogni attenzione quotidiana, diventa una scelta che ha il potere di influenzare profondamente il nostro modo di pensare e dunque di abitare il mondo”.

“Con Ca’ Pensiero – afferma Sonia Cocozza, founder con Rosy Fusillo ed Elisabetta Masucci di Green Blue Days – la riflessione sulla sostenibilità esce dalla sfera ideologica ed entra nella vita di tutti i giorni. L’archetipo si fa casa, accoglie i visitatori in una esperienza a tutto tondo dove il design, i materiali innovativi diventano campo di sperimentazione, una modalità per indagare lo spazio domestico sempre in divenire. Green Blue House non è solo un’opera da ammirare, ma un’esperienza da vivere che stimola la riflessione tra uomo e ambiente costruito”.

All’interno dell’installazione, la materia prende vita in modo virtuoso, responsabile e consapevole. Con questa installazione Green Blue Days invita a ripensare la casa come luogo materiale e immateriale, uno spazio dove ogni azione quotidiana diventa atto di responsabilità verso le generazioni future. Con l’installazione al Green Med Expo & Symposium Green Blue Days si fa promotore di un nuovo modo di abitare il mondo. La casa trapassa il luogo fisico, diventa spazio etico, dove ogni singola azione rappresentata è pensata per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Green Blue House troverà spazio nel padiglione n° 5 della Mostra, sarà l’installazione monumento alla biocittà, un manifesto di un nuovo modo di abitare il mondo, in cui il pensiero si trasforma in azione e ogni scelta diventa un passo verso un futuro più consapevole.

Quello dedicato alle biocittà sarà uno dei settori espositivi nuovi. Vi troveranno spazio tutte quelle aziende, associazioni, realtà pubbliche che lavorano per restituire centralità al verde urbano, all’energia pulita, al decoro e all’igiene delle nostre strade, ad una forma di abitare che sia digitale, moderna, pulita. La Green Blue House sarà visitabile da tutti come tappa del lungo percorso esplorativo proposto dagli organizzatori. All’interno, ogni elemento d’arredo sarà una scoperta di come anche il design e l’architettura siano sempre più asserviti ai principi della sostenibilità.