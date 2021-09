Guitar Slim Green, una chitarra e un blues

Il 28 settembre 1975 muore a Los Angeles, in California, il cantante e chitarrista blues Guitar Slim Green.

Uno pseudonimo inflazionato

Nato a Bryan, in Texas il 25 luglio 1920 si chiama in realtà Norman G. Green. Quando sceglie lo pseudonimo di Guitar Slim, che è usato da altri due chitarristi Eddie Jones e Alexander Seward, per evitare confusioni gli unisce il suo vero cognome. Guitar Slim Green inizia a esibirsi intorno alla metà degli anni Trenta nel Texas dove è nato. Trasferitosi verso il 1940 a Las Vegas nel Nevada, per sbarcare il lunario accetta di lavorare fuori dall’ambiente musicale fino al 1947 quando si sposta a Los Angeles. Qui trova voglia e stimoli per ricominciare.

Una nuova interruzione un nuovo ritorno

Nel 1948 registra con Louis Jackson al pianoforte e Junior Hampton alla batteria Baby I Love You e Tricky Woman Blues per la Murray. All’inizio degli anni Cinquanta suona con L.C. Robinson e Jimmy Mc Cracklin e quindi con Johnny Otis. Dopo aver registrato ancora nel 1957 per la Dig scompare dalle scene musicali fino al 1966 quando torna di nuovo a esibirsi nei club californiani. Alla fine degli anni Sessanta torna anche in sala d’incisione.