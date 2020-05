Hal McIntyre, il sassofonista di Glenn Miller

Il 5 maggio 1959 muore in un incendio a Los Angeles, in California, il sassofonista e direttore d’orchestra Hal McIntyre. Harold, questo è il suo nome completo, ha compiuto da qualche mese quarantaquattro anni ed è nato Cromwell, una cittadina del Connecticut.

Disciplinato ma duttile

Agli inizi della sua carriera si distingue per la straordinaria duttilità che gli consente di adattarsi alle più diverse situazioni ritmiche. Disciplinato, ma non privo di fantasia, riesce quasi naturalmente a integrarsi nelle strutture delle big band. Tra il 1935 e il 1936 cerca fortuna con una propria orchestra finché non viene notato dal trombonista, compositore e direttore d’orchestra Glenn Miller: «Quel ragazzo sembra nato per stare in un orchestra». Dall’apprezzamento alla scrittura il passo è breve. Giusto il tempo di chiudere il rapporto con la propria formazione e McIntyre si ritrova aggregato a una delle più popolari orchestre del mondo. Miller intuisce che le sue qualità non sono soltanto musicali. Tanto nella sua prima orchestra che nella seconda gli affida il ruolo di organizzatore musicale, oltre che di strumentista. Il suo apporto alla sezione delle ance si rivela essenziale nella costruzione di quelle sonorità che sono destinate a rendere immortale il lavoro di Glenn Miller.

Un’esperienza che continua fino alla fine

Nel 1941 con la big band di Miller prende anche parte al film del 1941 “Serenata a Vallechiara”. Il rapporto con il grande trombonista e direttore d’orchestra si chiude nel 1941, quando McIntyre si mette in proprio dando vita a una formazione che porta il suo nome. La sua orchestra gode di una notevole popolarità e di un buon successo fino alla fine degli anni Quaranta, come molte altre, viene travolta dal declino dell’era delle big band. Chiusa l’esperienza non lascia le scene, né si vergogna di essere considerato ormai da tutti “il sassofonista che suonò con Glenn Miller”. Con formazioni più ridotte delle grandi orchestre che gli hanno dato la fama, continua a dirigere e suonare fino alla morte.