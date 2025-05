Il 1° maggio 1907 nasce a Chicago, nell’Illinois, il batterista, suonatore di tuba ma soprattutto contrabbassista Hayes Alvis.

Prima la batteria

Il giovane Alvis inizia presto a studiare musica. Studia prima la batteria e poi la tuba che suona fino al 1930, anno in cui inizia a dedicarsi dedica al contrabbasso. Come batterista suona anche con Jelly Roll Morton e Jimmie Noone, mentre nel gruppo di Earl Hines suona la tuba. Jimmie Noone lo porta con sé a New York dove si fa finalmente conoscere come contrabbassista. Dal 1935 al 1938 suona nell’orchestra di Duke Ellington. In seguito suona con Joe Sullivan, Benny Carter e Louis Armstrong nonché, quando viene chiamato alle armi tra il 1942 e il 1945, in una banda dell’esercito americano guidata da Sy Oliver nella quale riscopre la tuba.

L’abbandono e il ritorno

Dopo la guerra, Alvis suona con Dave Martin fino al 1947 quando abbandona la carriera musicale per darsi, con notevole successo, all’industria dell’arredamento. Poi entra nella marina mercantile e infine consegue un brevetto di pilota. Decide anche di studiare odontoiatria ma nella seconda metà degli anni Cinquanta torna alla musica suonando in vari gruppi di swing e dixieland revival, tra cui quello di Wilbur De Paris. Nei primi anni Settanta suona per qualche tempo con Jay McShann e Tiny Grimes in un trio. Muore a New York il 29 dicembre 1972.