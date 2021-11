I modi più efficaci per ridurre la “carbon footprint”

Siamo tutti incredibilmente attenti riguardo alla nostra “carbon footprint”, parametro che stima le emissioni di gas serra, a causa del fatto che il cambiamento climatico è al momento una delle più grandi minacce che il nostro pianeta affronta. Le risposte della scienza riguardo l’impatto futuro sono complesse, poiché ci sono ancora molte incognite che la circondano. Quando si guardano anche le cifre, possono sembrare così mastodontiche e fuori portata che è difficile immaginare un modo in cui possiamo fare qualche tipo di differenza. Ebbene, anche se questo potrebbe essere il caso, apportando alcuni rapidi cambiamenti al nostro modo di vivere, saremmo in grado di ridurre le nostre emissioni di gas serra in modo sostanziale a beneficio del pianeta.

Cos’è la “Carbon Footprint”?

L’impronta di carbonio indica la quantità totale di emissioni di gas serra di cui tu, la tua famiglia o la tua azienda siete responsabili. È essenzialmente un modo efficace per assegnare un valore numerico a ciò che è spesso difficile da determinare. A causa del fatto che molti dei gas emessi sono anidride carbonica (che è in gran parte responsabile del riscaldamento globale), riducendo le emissioni di carbonio si è in grado di avere un impatto migliore sul pianeta.

Pensa al modo in cui viaggi

Uno dei modi più efficaci per ridurre la tua impronta di carbonio è diventare un po’ più consapevole del modo in cui viaggi. Molta dell’anidride carbonica e degli altri combustibili fossili che produciamo sono il risultato di quanto spesso viaggiamo e del modo in cui viaggiamo. Quindi, come si può cambiare il modo in cui si viaggia per evitare di produrre tanto?

Guida meno

Ci sono diversi modi per cercare di guidare meno. Il primo può essere quello di uscire di casa solo quando è assolutamente necessario. Molte cose ora possono essere fatte da remoto e come tale, molti dei viaggi che stai facendo potrebbero non essere effettivamente necessari. Per esempio, se volessi andare in un casinò, potresti dirigerti verso i siti di gioco online e sostituire il desiderio di giocare di persona con una voglia di vincere casinò online.

Se esci, allora dovrai pensare al fatto che devi usare un’auto o vedere se ci sono opzioni più ecologiche. Per esempio, si può fare affidamento sul trasporto pubblico, oppure si può andare in bicicletta o camminare. Questo è un bene perché le tue azioni non solo aiuteranno l’ambiente, ma saranno migliori anche per la tua salute generale.

Puoi anche rendere il tuo veicolo molto più ecologico praticando quanto segue:

andare piano con il gas e i freni – Se si guida in modo efficiente, si può contribuire a ridurre le emissioni. C’è una regola generale che afferma che si dovrebbe “guidare come se si avesse un uovo sotto il piede”. Se fai questo, allora brucerai molto meno carburante mentre guidi e quindi non emetterai molti gas nocivi durante la guida. Fai revisionare la tua auto frequentemente – Se fai revisionare la tua auto abbastanza spesso (specialmente dopo un incidente), allora la manterrai più efficiente, il che significa che non rilascerà così tante emissioni.