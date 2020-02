I Police iniziano a registrare il secondo album

Dopo il grande successo del primo, il 13 febbraio 1979 i Police iniziano nei Surrey Studios le registrazioni del loro secondo album.

Non uscirà subito

Sarà un lavoro lungo. Le registrazioni dureranno fino al 3 agosto dello stesso anno, ma ci vorrà tempo prima dell’uscita del disco. Il materiale infatti verrà accantonato per qualche tempo in modo da sfruttare al massimo i precedenti successi. In agosto verrà anche presentato al pubblico il film “Quadrophenia”, tratto dal concept-album degli Who, che vede Sting nella parte del capo dei mods. Sull’onda del successo di “Quadrophenia” verrà anche messa in circolazione la produzione indipendente di un regista francese intitolata “Radio on”, dove Sting interpretava la parte di un meccanico follemente innamorato della musica di Eddie Cochran.

Regatta de blanc

In questo periodo anche Stewart Copeland si chiude in sala di registrazione per un progetto solista realizzato sotto lo pseudonimo di Klark Kent. Dapprima è solo un 45 giri ma, nel 1980, arriverà addirittura un mini album intitolato Klark Kent, che regalerà a Stewart un procedimento penale intentatogli da parte degli autori di Superman. Finalmente il 5 ottobre 1979 verrà pubblicato il secondo album dei Police, intitolato Regatta de blanc.