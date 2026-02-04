Il Consorzio Vini Alto Adige conferma per il terzo anno consecutivo la propria partecipazione a Wine Paris & Vinexpo Paris, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il settore vitivinicolo, in programma dal 9 all’11 febbraio presso il Paris Expo Porte de Versailles.

Cresce il numero dei produttori coinvolti nella collettiva: saranno 26 le Aziende a fianco del banco istituzionale del Consorzio – nello spazio organizzato assieme a IDM Süedtirol (Pad 5.1 | Stand C 061) – dedicato alla promozione dell’Alto Adige vitivinicolo. Per gli operatori vi sarà quindi un racconto corale della denominazione, fondato su qualità, identità e diversità territoriale.

Per tutti i giorni della manifestazione sarà proposta – al banco del Consorzio – una degustazione libera dal titolo “Varietal Tasting”, un percorso pensato per mettere in luce una selezione di varietà rappresentative dell’Alto Adige e raccontarne la straordinaria ricchezza espressiva. Un focus trasversale che intende valorizzare il territorio nel suo insieme, tra vitigni autoctoni e internazionali, microclimi alpini e differenti altitudini.

“Wine Paris rappresenta per noi un momento strategico di confronto con il mercato internazionale e un’occasione concreta per raccontare l’Alto Adige nella sua complessità e diversità”, afferma Eduard Bernhart, direttore del Consorzio Vini Alto Adige. “Essere presenti con una collettiva così ampia, che cresce ogni anno, significa dare voce in maniera sinergica a un territorio piccolo per estensione ma straordinariamente vario, capace di esprimere vini di forte identità, eleganza e precisione, sempre più apprezzati dai mercati a livello globale.”

Le aziende presenti porteranno in degustazione una selezione di etichette che raccontano l’unicità del vigneto altoatesino, uno dei più piccoli d’Italia ma anche tra i più dinamici e riconosciuti a livello internazionale. In generale, in un momento di grade trasformazione del settore, l’Alto Adige continua a distinguersi per la sua straordinaria varietà di suoli, esposizioni e altitudini, che si riflette in vini di forte identità.

Questa complessità territoriale, unita a una visione produttiva orientata alla qualità, ha reso la regione un punto di riferimento per i vini bianchi, apprezzati per freschezza, precisione ed eleganza. Accanto alle varietà internazionali – come Pinot Nero, Pinot Bianco, Chardonnay – trovano spazio vitigni autoctoni storici come Gewürztraminer, Lagrein e Schiava, offrendo al pubblico di Wine Paris una panoramica autentica e rappresentativa dell’enologia altoatesina.