Mantenere in buona salute l’apparato digerente è fondamentale per l’equilibrio di tutto l’organismo. Molto spesso, ritmi frenetici e pasti poco bilanciati possono portare a una serie di disturbi fastidiosi, come senso di pesantezza, gonfiore e bruciore di stomaco. Per ritrovare la leggerezza ci si può affidare ad alcune piante officinali. In questo articolo approfondiremo le proprietà del finocchio selvatico, del rosmarino, del ficus carica e del tarassaco, piante officinali che possono essere delle valide alleate in caso di problemi digestivi.

Finocchio e rosmarino: difesa contro i gas intestinali e i pasti pesanti

Tra le piante più note come supporto alla digestione spicca senza dubbio il finocchio, apprezzatissimo per i suoi effetti benefici sulla salute. I suoi principi attivi gli conferiscono proprietà antispasmodiche, che aiutano ad alleviare i crampi, e riducono l’aria in eccesso che tende a gonfiare l’addome. Subito dopo troviamo il rosmarino, una pianta aromatica molto usata in cucina, ma dotata anche di ottime proprietà terapeutiche per il fegato e la cistifellea. Gli elementi di questo arbusto stimolano la produzione di bile, aiutando la digestione, specialmente quando si hanno dei disturbi causati da piatti grassi o pasti abbondanti.

Ficus carica e tarassaco: protezione per le mucose e pulizia profonda

Se il fastidio è legato al reflusso, l’impiego del ficus carica, ovvero il comune albero del fico, può dare beneficio. Le gemme fresche di questa pianta agiscono da equilibratore naturale per le funzioni dello stomaco, poiché regolarizzano l’azione delle mucose digestive, riducendo la pirosi, ovvero il sintomo principale del reflusso. Per il benessere del sistema digerente è utile considerare anche il tarassaco, un’erba di campo nota per la sua azione depurativa. Le sue sostanze amare stimolano l’attività dell’apparato gastrointestinale, aiutando il corpo a gestire sintomi come il senso di pienezza.

Come integrare le piante officinali nella quotidianità

I benefici che si possono ottenere dalle piante officinali dipendono molto dalla costanza con cui si assumono. Seguire una dieta corretta e affidarsi al supporto della fitoterapia può essere una strada per provare a prevenire diversi disturbi, favorendo l’assimilazione dei nutrienti e restituendo l’energia necessaria ad affrontare le attività quotidiane, anche in caso di fastidi gastrointestinali.