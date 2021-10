Il carciofo per depurare il fegato

Il fegato è uno degli organi più importanti del corpo. Svolge molte funzioni fondamentali, tra cui quella di filtrare il sangue, depurando l’organismo dalle scorie e dalle tossine in eccesso.

Ma la quantità di sostanze tossiche a cui siamo esposti, a volte, è talmente elevata che il fegato non riesce a smaltirle in modo adeguato. Il risultato è che queste si accumulano diminuendo la funzionalità epatica e provocando nel tempo effetti negativi in tutto il corpo come acidosi, difficoltà a digerire bene, sfoghi cutanei, stati infiammatori ed indebolimento del sistema immunitario.

Ecco perché è importante prendersi cura del proprio fegato, assumendo periodicamente rimedi naturali dall’effetto depurativo, come la soluzione idroalcolica (tintura madre) di Carciofo.

Di seguito analizziamo le proprietà e i benefici dell’estratto di Carciofo, ma per approfondire la tematica vi consigliamo anche questi prodotti e rimedi naturali per depurare il fegato.

Rimedi naturali: Soluzione Idroalcolica di Carciofo

Il Carciofo (Cynara scolymus L.) è una pianta erbacea di origine mediterranea che tutti conoscono per il suo utilizzo in cucina. Si mangia il ricettacolo del fiore, raccolto prima della fioritura, buonissimo da consumare in svariate ricette sia crudo sia cotto.

Il carciofo non è solo buono ma fa anche bene.

Infatti è una pianta molto apprezzata in fitoterapia per le sue proprietà benefiche sul fegato.

In questo caso si impiegano le foglie, ricche di flavonoidi, polifenoli, acidi organici, lattoni sesquiterpenici, sali minerali ed enzimi. Se messe a macerare in una soluzione di acqua ed alcool si ottiene la tintura madre, una soluzione idroalcolica di carciofo che permette di racchiudere tutte le proprietà della pianta.

Proprietà e benefici

Il Carciofo è considerata una delle piante con azione depurativa più spiccata.

Favorisce le funzionalità del fegato proteggendolo dall’azione nociva di numerose sostanze tossiche.

Possiede inoltre proprietà coleretiche e colagoghe, ovvero stimola la produzione e la secrezione della bile che aiuta a migliorare la digestione e a favorire il metabolismo dei grassi.

L’azione depurativa si esplica anche a livello dei reni in quanto il Carciofo è anche un buon diuretico e drenante.

Per tutte queste proprietà la tintura madre di Carciofo è consigliata tra i prodotti per mantenere il benessere del fegato in modo naturale. Valido alleato in caso di fegato appesantito, cattiva digestione e lieve stitichezza. Ideale anche per cicli di depurazione stagionale o per disintossicare il fegato ogni qual volta se ne sente il bisogno, come in seguito ad abbuffate o in seguito all’assunzione di molti farmaci.

Consigli d’uso

Consigliata l’associazione con altre tinture madri di erbe che aiutano a proteggere e a depurare il fegato come il Cardo mariano, il Tarassaco, la Bardana.

Controindicazioni

L’assunzione delle gocce di Carciofo è sicura e non dà particolari effetti collaterali.

E’ controindicata in caso di calcolosi alle vie biliari, intestino irritabile, in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di allergia individuale alla pianta.

Questo articolo si basa sull’uso popolare tradizionale e sulla letteratura scientifica. Le informazioni ed i consigli presenti non sono di natura prescrittiva o curativa, ma hanno solo uno scopo informativo.

di Lisa Muzzolon

