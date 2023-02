Il nuovo elettrico Mercedes EQ sempre più evoluto

In un mondo che chiama alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni locali e all’utilizzo sempre minore di benzina, il nuovo elettrico Mercedes EQ vuol dire mobilità green e mobilità elettrica intelligente che unisce un design innovativo al piacere della guida tipico dei veicoli Mercedes e che, al tempo stesso, non manca di sicurezza e idoneità all’utilizzo nel quotidiano.

Mercedes EQ presenta una gamma completamente nuova di veicoli elettrici, in continua espansione e che non tralascia comfort, sicurezza e affidabilità per un modo di guidare totalmente nuovo e assolutamente green.

Vantaggi di un’auto elettrica e dei modelli Mercedes EQ



Scegliere un’auto Mercedes è già una scelta vantaggiosa sotto molto aspetti, ma la nuova gamma di auto elettriche della linea EQ offre ulteriori punti a favore di questa scelta.

Sembra che entro il 2025 Mercedes si proponga di avere un intero portfolio di vetture elettrificato e già oggi è sul mercato con i modelli della linea EQ e offre auto che vanno dalla rete di bordo a 48 V con EQ Boost agli ibridi plug-in fino ad arrivare alle auto elettriche a batteria o a celle a combustibile.

I vantaggi di un’auto elettrica e dei modelli Mercedes EQ non sono pochi e neanche poco rilevanti: la riduzione dei costi di carburante, le emissioni zero e la silenziosità del motore i principali lati positivi della scelta di un’auto elettrica. A questi si aggiungono i vantaggi specifici della linea Mercedes EQ, come la tecnologia avanzata con connessione internet ed estrema interattività e le funzionalità di assistenza alla guida.

Oltre ai vantaggi in termini di sostenibilità ed ecologia infatti, i modelli Mercedes EQ offrono tutta una serie di comfort aggiuntivi come ad esempio la possibilità di pre-climatizzare l’abitacolo prima della partenza attraverso la programmazione di un semplice timer o da remoto attraverso un’app per smartphone. Inoltre, il sistema di assistenza alla guida ECO consente di sfruttare al meglio le riserve di energia e di trazione elettrica, adattandole al traffico e al tracciato stradale e alternando tra modalità sailing, recupero di energia, gestione termica e supporto del motore a combustione interna. Vediamo dunque i modelli già disponibili della serie Mercedes EQ.

I nuovi modelli elettrici della linea Mercedes EQ



Tra le nuove auto elettriche Mercedes EQ troviamo sicuramente Mercedes EQE ed EQS.

Mercedes EQE, disponibile anche nella sua versione super sportiva EQE AMG, è un’auto dotata di una tecnologia all’avanguardia in termini di comfort, intrattenimento e sicurezza. È dotata di un passo di ben 312 cm e ciò si traduce in maggiore spazio a bordo sia per i passeggeri che per i bagagli.

EQE si caratterizza per la sostenibilità già nella produzione: parti della scocca sono realizzate in acciaio riciclato al 100% e troviamo 70 kg totali di componenti prodotte a basso impatto ambientale, come le maniglie delle porte ricavate da materie plastiche da riciclo chimico.

I servizi di intrattenimento come MBUX permettono di vedere contenuti in streaming e l’assistenza vocale Hey Mercedes dialoga col conducente per gestire le principali funzioni dell’infotelematica.

Mercedes EQS è invece una lussuosa berlina con dimensioni paragonabili alla Mercedes Classe S che si distingue per design e proporzioni assolutamente esclusivi. Gli interni sono molto spaziosi, l’imbottitura di sedili e divano è notevolmente soffice e ogni superficie dell’abitacolo è rivestito in morbida pelle e materiali piacevoli al tatto. Sbalorditivo, per Mercedes EQS è il coefficiente aerodinamico di appena 0,20 che permette di guadagnare in autonomia alle alte velocità e anche in termini di silenziosità.

Infine, le due versioni sportive EQE AMG e EQS AMG si caratterizzano per minimalismo e digitalizzazione: i comandi fisici sono sostituiti dallo schermo touchscreen da 12,3 pollici e le funzioni di intelligenza artificiale adattiva sono aggiornabili completamente da remoto.

Si tratta di auto scattanti a zero emissioni e, per la prima volta, Mercedes AMG propone la sua versione sportiva di una berlina elettrica senza tralasciare le caratteristiche tipiche delle linee sportive tradizionali targate Mercedes.

Dove acquistare le nuove Mercedes EQ



Acquistare le nuove Mercedes EQ vuol dire avere la possibilità di provare un’esperienza di guida totalmente nuova in termini di comfort, interattività, tecnologia e prestazioni ma, soprattutto, un’esperienza di guida a zero emissioni.

La concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, AMG e smart Trivellato offre la possibilità di acquistare le Mercedes EQ nuove e a prezzi scontati scegliendo tra diversi modelli disponibili in pronta consegna. Sono inoltre a disposizione del cliente diverse modalità di acquisto tra noleggio a lungo termine, leasing e finanziamento. L’acquisto di Mercedes EQ presso la concessionaria Trivellato permette dunque di usufruire di particolari vantaggi anche in termini di costo. Mercedes EQB, ad esempio, è il SUV fino a 7 posti della famiglia full-electric a marchio Mercedes-EQ, disponibile da Trivellato a prezzo scontato.

La sostenibilità entra in casa Mercedes-Benz con la linea EQ: provane subito i vantaggi e concediti il piacere di una guida completamente nuova in termini di tecnologia, comfort e prestazioni. Il tutto ad emissioni zero.