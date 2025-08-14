È fresco, grintoso e incredibilmente chic: il tailleur da donna cambia pelle e si adatta alla stagione più calda con qualche centimetro di stoffa in meno ma con molto carattere in più.

Il completo giacca e bermuda – in gergo tecnico short suit – si sta facendo largo tra i must-have dell’estate. Ideale per eventi in città, aperitivi all’aperto e persino occasioni più formali, ma anche per essere impeccabili al lavoro senza soccombere al grande caldo.

Un classico, in chiave estiva

Lo short suit non è una novità assoluta, ma questa estate lo sta consacrando tra le tendenze estive più interessanti e trasversali. Cugino prossimo del tradizionale completo maschile, il tailleur da donna lo reinterpreta con tagli più femminili, tessuti leggeri e colori vivaci e di tendenza.

Il risultato è un look contemporaneo, coerente tanto sulle giovanissime quanto sulle donne più mature, accumunate dal desiderio di essere in ordine e ben vestite anche in questa estate bollente.

Eclettico e fresco: un completo, mille occasioni

Uno dei grandi vantaggi del tailleur da donna con i bermuda è la sua versatilità. Si tratta infatti di un completo eclettico, che può essere indossato insieme o spezzato, con un top in seta per un look più formale, oppure sdrammatizzato, con una t-shirt.

In lino o cotone leggero è perfetto anche nelle giornate più calde, accompagnando tra lavoro e commissioni con un look impeccabile ma fresco.

In viscosa o lino più strutturato, abbinato alla seta o anche al pizzo, per le più audaci, è una opzione da non trascurare in vista delle tante cerimonie estive. Con un bel tacco e gli accessori giusti, si è perfette in un outfit in puro stile Riviera.

Abbinamenti strategici: dalle scarpe agli accessori

Per valorizzare al meglio un completo corto da donna, la scelta degli accessori è fondamentale. Sandali minimal, mocassini in pelle o sneakers bianche: tutto dipende dall’occasione e dal mood che si desidera dare all’insieme. Una cintura sottile per marcare il punto vita e una bag di design completeranno l’outfit perfetto.

L’accessorio che farà la differenza? Occhiali da sole in formato maxi, per quell’aria da diva che d’estate piace tantissimo.

Colori e fantasie: come scegliere quelli giusti

Oltre ai classici bianco e beige, il tailleur da donna in versione estiva gioca anche con colori pastello, toni vivaci e stampe inaspettate.

Il verde menta, il lilla o l’azzurro polvere dominano le collezioni, mentre i modelli a righe o vichy conferiscono un tocco retrò ma assolutamente in linea con le tendenze del momento.

Per chi ama osare il fucsia e il verde fluo sono i colori dell’anno.

Dall’ufficio all’aperitivo: il tailleur da donna corto è all day long

Un completo perfetto da mattina a sera, soprattutto se scelto in colori strategici e neutri che si sposano bene anche al contesto lavorativo. Se indossato insieme o spezzato, variando gli abbinamenti, il tailleur da donna corto sarà un fedele compagno nell’estate 2025, dalle ultime riunioni all’aperitivo sul rooftop metropolitano.

E in viaggio? Tanti outfit con un solo completo, c’è bisogno di aggiungere altro?

Un capo audace, ma anche estremamente portabile, che dimostra che non è il capo a fare l’outfit, ma il gusto personale di chi lo indossa, e con un tailleur da donna corto c’è davvero da sbizzarrirsi.