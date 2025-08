Salute e sostenibilità guidano oggi le scelte alimentari degli italiani, sempre più attenti a ciò che portano in tavola e all’impatto dei propri consumi in termini di sostenibilità. Secondo il Rapporto Federalimentare-Censis 2024, il 78% degli italiani oggi si informa di più su ciò che mangia, il 37% teme che la propria dieta possa avere effetti negativi sulla salute e quasi l’82% ritiene fondamentale conoscere l’impatto ambientale di ciò che consuma.

In risposta a questi trend, anche le aziende giocano un ruolo chiave: quasi il 74%[1] dei nuovi prodotti di largo consumo sono alimentari e rientrano nelle categorie “rich-in”, ricchi di ingredienti funzionali dalle proprietà benefiche, e “free-from”, privi o con una minore presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute, a conferma di una trasformazione profonda nelle abitudini alimentari.

La nutrizione entra così in una nuova era, dove l’innovazione gioca un ruolo chiave. E se da una parte cresce la domanda di alimenti in grado di promuovere benessere, prevenzione e qualità della vita, dall’altra la categoria “Food as a Medicine” – che comprende nutraceutica e nutrizione personalizzata – inizia ad affermarsi anche in Italia. Un settore ancora di nicchia, ma destinato a crescere nei prossimi anni, anche grazie al sostegno di realtà imprenditoriali capaci di unire tecnologia e innovazione per dare risposte concrete a nuovi bisogni.

Ne è un esempio concreto Nous Energy, tra le startup selezionate da FoodSeed, il programma di accelerazione AgriFoodtech della Rete Nazionale di CDP Venture Capital SGR, sviluppato con il supporto di Fondazione Cariverona, UniCredit e Eatable Adventures, in qualità di co-investitore e gestore operativo del programma e tra i principali acceleratori FoodTech a livello globale.

Nous Energy: la nuova frontiera dell’energia alimentare

Startup foodtech Made in Italy, Nous Energy ha sviluppato un’alternativa innovativa e sostenibile alla caffeina, in grado di migliorare le prestazioni fisiche e cognitive senza effetti collaterali. Koncentra, il nuovo ingrediente – destinato ai mercati food, beverage e nutraceutico – potenzia memoria, concentrazione e riflessi, evitando i tipici effetti collaterali della caffeina, come ansia, tachicardia e disturbi del sonno. Inoltre, l’azienda ha già previsto entro fine del 2026 lo sviluppo di nuovi ingredienti sostenibili e funzionali.

L’innovazione di Nous non si limita ai benefici per le aziende e quindi i consumatori finali. A pieno regime, il nuovo ingrediente permette una riduzione del 60% dello spreco d’acqua e del 65% delle emissioni di CO₂ rispetto ai processi di estrazione dai chicchi di caffè verde.

“La trasformazione della filiera agroalimentare non può prescindere dall’innovazione e da un cambio di mentalità che metta al centro il benessere delle persone e dell’ambiente,” afferma Alberto Barbari, Regional VP Italy di Eatable Adventures. “Con Nous Energy, FoodSeed scommette su un’alternativa innovativa alla caffeina. È questo il ruolo dell’Open Innovation: trasformare idee visionarie in risposte tangibili per l’industria e la società. Vogliamo dare alle aziende italiane la possibilità di sperimentare nuove soluzioni che migliorano la qualità della vita, senza compromessi per il pianeta”.

Il caso Nous Energy conferma il ruolo strategico delle startup e della tecnologia per traghettare l’industria agroalimentare italiana verso modelli più resilienti, inclusivi e sostenibili. Una collaborazione, quella tra nuove realtà tecnologiche, investitori e aziende consolidate, che può generare impatto concreto su scala nazionale e globale.

[1] Osservatorio Immagino GS1 Italy