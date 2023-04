In viaggio alla scoperta della primavera

L’aria profuma di fiori e dai boccioli spuntano i vividi colori della primavera: è tempo di festival e di eventi floreali con i giardini, le serre, gli orti e i parchi aperti a visite e a passeggiate rinvigorenti tra profumi e fragranze.

Dall’Italia agli Stati Uniti, dall’Olanda all’Austria e alla Svizzera ecco una carrellata di appuntamenti e manifestazioni primaverili che da marzo a maggio colorano le nostre giornate.

Il primo festival è al parco-giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, in Veneto: a marzo si inaugura la stagione dei fiori con Tulipanomania, la fioritura di oltre un milione di tulipani, la più ricca in Italia e la seconda in Europa. Il parco è aperto a visite a piedi, in bici o sul trenino elettrico e a eventi con spettacoli floreali, che si rinnovano ogni anno; la fioritura di muscari, giacinti e narcisi colora fino ad aprile i 600mila metri quadrati dell’area verde. Info: sigurta.it

Dal 20 marzo al 17 aprile a Washington DC si festeggia il Cherry Blossom Festival che celebra la fioritura di oltre 3mila ciliegi. La manifestazione è arricchita da passeggiate, parate con carri allegorici, bande musicali e spettacoli lungo la Constitution Avenue Northwest. E’ previsto un fitto cartellone di eventi, come il Blossom Kite Festival, che ospita nell’ultimo fine settimana di marzo il volo degli aquiloni sui monumenti della metropoli e tra gli alberi di ciliegio. Da quest’anno, inoltre, si potrà partecipare virtualmente da ogni parte del mondo. Info: nationalcherryblossomfestival.org

Il Tulip Festival di Amsterdam, in programma dal 24 marzo al 15 maggio, celebra il fiore simbolo dei Paesi Bassi con più di 500mila bulbi coloratissimi e in alcuni casi molto rari nei giardini dei musei, nei quartieri, nelle piazze, nel centro della città. I luoghi più visitati durante il festival sono i campi di tulipani a soli 30 minuti dal centro e il giardino Keukenhof, alle porte della città, una distesa di colori e profumi con i suoi 7 milioni di fiori da bulbo. L’evento prevede anche parate floreali, degustazioni, laboratori, mercatini e visite guidate ai campi di bulbi a piedi, in bici, in treno e persino in elicottero. Info: tulipfestivalamsterdam.com

Lana in fiore è una festa che dall’1 al 30 aprile celebra la fioritura dei meli e delle erbe selvatiche di Lana, in provincia di Bolzano. Il programma è ricco: workshop creativi, escursioni didattiche, corsi di cucina, conferenze ed escursioni a tema nella natura altoatesina. Il 23 aprile c’è il mercato contadino “I sapori del maso” con i prodotti locali, mentre il 30 aprile gli appassionati di picnic si incontreranno alla tenuta Kränzelhof a Cermes per un’immersione nella natura e nei sapori. Durante il Festival i ristoranti di Lana propongono menu a base di fiori ed erbe secondo antiche ricette. Info: lanaregion.it

Dal 2 aprile all’1 maggio torna al Castello di Pralormo, in provincia di Torino, l’evento Messer Tulipano, che celebra la fioritura di oltre 100mila bulbi. Tema dell’edizione di quest’anno è “Farfalle” con esposizioni a tema, passeggiate nel parco, laboratori, giochi e degustazioni. Un grande mercato propone eccellenze del territorio, prodotti stagionali e marmellate, vini, cosmetici naturali e articoli per la casa.

Ovviamente si potranno comprare piante, fiori e altri arredi per il giardino.

Info: castellodipralormo.com

Dal 9 al 18 aprile si svolge a Vignola, nella Valle del Panaro, la Festa dei Ciliegi in Fiore che omaggia la spettacolo degli alberi in fiore nella zona in provincia di Modena. In programma quest’anno ci sono tante iniziative: sfilate dei carri fioriti, stand gastronomici, spettacoli di folclore, giochi, concorsi, bancarelle di fiorai e vivaisti e laboratori all’interno del vecchio mercato e nelle vie del centro. Info:terredicastelli.eu

Merano, “la città giardino”, si veste di fiori con il Merano Flower Festival, in programma dal 22 al 25 aprile: sono previsti installazioni floreali, un mercato di fiori, piante e prodotti per il giardinaggio, eventi culturali e laboratori creativi, degustazioni e la possibilità di acquistare prodotti agroalimentari provenienti dai masi altoatesini. Info: merano-suedtirol.it Floraliën è l’appuntamento che si tiene ogni 4 anni a Gent, nelle Fiandre, dove si potranno ammirare dal 29 aprile all’8 maggio le più belle creazioni di famosi fioristi, architetti di giardini e artisti. L’evento, il cui tema è “My Paradise, My Worldly Garden”, si svolge nel Floraliën Hall, presso il Citadel Park della città belga. Si tratta di un grande festival sul verde e sull’arte floreale ma anche sull’ambiente, sull’innovazione e la sostenibilità e sulle ultime tendenze del giardinaggio.

Info: floralien.be

A Madeira, nel cuore dell’oceano Atlantico, si svolge dal 5 al 29 maggio la Festa da Flor, evento che rende omaggio alla primavera e ai fiori. Il calendario dei programmi è ricco: si esibiscono gruppi folcloristici, si tengono concerti musicali e spettacoli di varietà, oltre a predisporre artistiche installazioni floreali. Tra gli appuntamenti spicca il “Muro di speranza”, allestito il 7 maggio per sensibilizzare sul tema della pace. Info: visitmadeira.pt Tra il 13 e il 15 maggio torna l’Infiorata siciliana di Noto con 16 bozzetti floreali che decorano la centrale via Nicolaci. L’edizione di quest’anno è dedicata al ventennale del riconoscimento Unesco per la Val di Noto.

Info: infioratadinoto.it

Infine dal 26 al 29 maggio c’è un intero festival dedicato ai narcisi, il più grande evento per i fiori dell’Austria: è il Narzissenfest di Altaussee, nel Salzkammergut stiriano. Si assiste alle parate floreali in barca sul lago e si cammina nei prati della zona che abbondano di narcisi e trasformano l’intera area alpina in un mare di fiori gialli e bianchi. Info: narzissenfest.at