Irene Scruggs, alias Chocolate Brown, Little Sister, Dixie Nolan…

Il 7 dicembre 1901 nasce nel Mississippi la cantante di country blues Irene Scruggs, conosciuta anche con i nomi di Chocolate Brown, Little Sister, Dixie Nolan e molti altri ancora…

L’incontro con King Oliver

Irene nel 1924 vince a St. Louis un torneo per dilettanti. Notata dagli impresari comincia a cantare in moltissimi locali del Sud degli Stati Uniti. In questo girovagare incontra anche King Oliver, con la cui orchestra incide nel 1926. L’anno dopo è in sala di registrazione insieme a Lonnie Johnson. Canta con quasi tutti i gruppi e le orchestre più popolari di quel periodo.

Gli pseudonimi? Un espediente

Grazie all’uso di pseudonimi può pubblicare dischi in contemporanea con orchestre diverse senza violare le norme contrattuali. Nel 1932 si fa affiancare sulle scene da suo figlio, un bambino prodigio che con il nome di Baby Scruggs si esibisce in evoluzioni di tip tap. Nel 1934 canta al Kelly’s Stable di Chicago e successivamente si ritira a vita privata. Riappare sulle scene negli anni Cinquanta per una tournée con suo figlio in Europa. Verso la metà degli anni Cinquanta si stabilisce a Parigi e negli anni Settanta in Germania. Muore il 20 luglio 1981.