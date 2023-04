Isaiah Morgan la tromba guida

Il 7 aprile 1897 a New Orleans, in Louisiana, nasce il trombettista Isaiah Morgan, un protagonista del jazz di New Orleans.

La Young Morgan Band

Isaiah inizia a suonare la cornetta nel 1919 sotto la guida del fratello maggiore Sam, che si sarebbe poi affermato come uno dei maggiori trombettisti di New Orleans. Nel 1922 forma la Young Morgan Band con Jim Robinson, Johnny Dave e Sidney Brown, destinata a costituire il nucleo base della futura celebre jazz band di Sam Morgan. Negli anni immediatamente successivi prima Andrew e poi lo stesso Sam entrano a far parte della formazione che assume il suo definitivo assetto con l’innesto del sassofonista Earl Fouché, del pianista Tink Baptiste e del batterista Nolah Williams.

Il grande successo

Nel 1927 la jazz band di Sam Morgan registra un’ottima serie di dischi per la Columbia annoverabili tra i migliori prodotti del jazz di New Orleans. Nei dischi Isaiah funge normalmente da tromba-guida, conducendo i collettivi con notevole foga, mentre il ruolo di seconda-tromba e di strumento solista è svolto dal leader. A partire dal 1932 la leadership viene riassunta da Isaiah, per le non buone condizioni di salute di Sam, e sotto la sua direzione l’orchestra effettua una lunga tournée lungo il Golfo del Messico. Forma quindi una sua orchestra con base a Biloxi, avvalendosi dell’apporto del fratello Andrew. Muore a New Orleans l’11 maggio 1966.