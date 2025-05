Il 25 maggio 1965 muore a New York il trombonista Jack Lacey, uno dei personaggi più interessanti della scena dixieland.

La prima scrittura con Oliver Naylor

Nato a Lancaster, in Pennsylvania, il 26 giugno 1909 o 1911 ottiene la sua prima importante scrittura con l’orchestra di Oliver Naylor a Philadelphia intorno al 1928. Negli anni Trenta si trasferisce a New York, dove oltre a svolgere attività da freelance, suona nelle rchestre del violinista Tal Henry e del pianista Joe Reichmann. Nel 1934 Lacey si unisce all’orchestra di Benny Goodman, contribuendo a alcune delle registrazioni più celebri della formazione. La cantante Peggy Lee sulla rivista Downbeat, sostiene che i suoi interventi al trombone siano stati gli unici pregi della registrazione di Blue Moon di Goodman per la Columbia

Musicista di studio

Negli anni seguenti lavora come musicista di studio della Columbia Broadcasting System peroltre cinque anni. Pur avendo trascorso gran parte della sua carriera in un ruolo piuttosto anonimo come quello di session man, Jack Lacey ha registrato un album come leader per la MGM nel 1962, intitolato Trombone on the Town. Le sue ultime esibizioni al di fuori dello studio di registrazione risalgono agli anni Sessanta con la Merle Evans Band. Jack Lacey è considerato un musicista influente nel dixieland, Eccellente trombonista il suo stile ricorda quello di Jack Teagarden.