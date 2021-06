Joe Hayman, il sax di Joséphine Baker

Il 7 giugno 1903 nasce a Little Rock, in Arkansas, il sassofonista e clarinettista Joe Hayman, registrato all’anagrafe con il nome di Joseph Hayman.

Con la Black Revue

Hayman inizia l’attività professionale nei primi anni Venti in seno alle orchestre di Alex Hill e di Eugene Crook. Nel corso del 1925 entra a far parte dell’orchestra di Claude Hopkins con la quale effettua una lunga tournée in Europa con la “Black Revue” che aveva la sua vedette in Josephine Baker. Rientrato in patria nel 1926 lavora ancora con Hopkins per un certo periodo prima di unirsi ai gruppi di Wilbur De Paris e di Eugene Kennedy a New York. Nell’estate del 1929 si aggrega alla “Blackbirds’ Revue” con la quale effettua un’altra tournée europea.

Meglio un posto fisso

Dal 1934 al 1938 fa parte stabilmente dell’orchestra di Willie Lewis con la quale si esibisce nelle maggiori città d’Europa e registra una nutrita serie di dischi nei quali ha modo di venire alla ribalta come solista di sax alto, tenore e baritono, dimostrando delle ottime capacità tecnico-strumentali. Suona quindi, sempre in Europa, con il trombettista Bill Coleman, che era stato suo partner in seno all’orchestra di Willie Lewis, e con gli Harlem Rhythm Makers con i quali effettua una tournée in Egitto. Ritornato negli Stati Uniti nel 1940 si riaggrega all’orchestra di Claude Hopkins con la quale suona in vari club di Harlem. Lascia quindi la musica ottenendo un lavoro come farmacista in un ospedale di New York.