Junior Collins, il corno francese del Be Bop

Il 25 agosto 1975 muore a Dublin, nel New Hampshire, Junior Collins, suonatore di corno francese tra i protagonisti della scena del Be Bop.

Gli inizi con Glenn Miller poi con Miles Davis nella Tuba Band

Registrato all’anagrafe con nome di Addison S. Collins Jr., nasce a Shreveport, in Louisiana, nel 1922 compiendo regolari studi musicali. All’inizio della seconda guerra mondiale entra a far parte dell’orchestra di Glenn Miller a New Haven. Nel 1944, alla morte di Miller, continua a militare nella formazione sotto la guida di Tex Beneke. In seguito entra nell’orchestra di Benny Goodman ma non ci resta a lungo per l’incompatibilità che lo oppone al leader. Se ne va sbattendo la porta e dopo aver rimproverato a Goodman una serie di deficienze nell’intonazione. Nel 1948 entra a far parte della celebre Tuba Band guidata da Miles Davis con la quale si esibisce anche nel famoso concerto al Royal Roost di New York. Con la stessa formazione, il 4 settembre 1948, incide dal vivo i brani Why Do I Love You, Godchild, S’il Vous Plait, Moon Dreams e Hallucinations; il 18 settembre 1948, sempre dal vivo Darn That Dream, Move, Moon Dreams Il, Hallucinations II, che vengono poi pubblicati nella collana intitolata Pre-Birth of the Cool.

Alla fine degli anni Cinquanta smette

Fa parte anche del gruppo che incide alcuni brani poi pubblicati nell’album Birth of the Cool. Il suo nome compare infatti nella formazione che il 21 gennaio 1949 registra Move, Jeru, Godchild e Budo mentre negli altri brani viene sostituito prima da Sandy Siegelstein e poi da Gunther Schuller. Collins fa anche parte della formazione che accompagna Charlie Parker e i Dave Lambert Singers il 22 maggio 1953 nella seduta di registrazione per la Verve di Old Folks, In The Still of the Night e If I Love Again. Inaspettatamente alla fine degli anni Cinquanta interrompe la carriera musicale per dedicarsi all’attività assistente sociale che continuerà fino al giorno della morte. Interprete profondamente preparato e assai intelligente è uno dei pionieri dell’utilizzo del corno francese nell’ambito del linguaggio Be Bop.