Anche nel 2026 il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale aderisce alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, promossa da ANBI, con un programma articolato di iniziative rivolte a cittadini, istituzioni e stakeholder del territorio.

Sotto lo slogan “L’acqua coltiva la pace”, la manifestazione propone dal 16 al 24 maggio momenti di approfondimento, visite guidate, eventi all’aria aperta e attività educative per raccontare il ruolo strategico della gestione dell’acqua nella sicurezza idraulica, nella tutela ambientale e nello sviluppo sostenibile.

Tra gli appuntamenti principali, lunedì 18 maggio a Lugo si terrà l’incontro con il meteorologo Pierluigi Randi, dedicato al tema “Clima che cambia, territorio che risponde”, con un focus sull’evoluzione del rischio idrogeologico e sull’importanza di un approccio integrato tra previsione, pianificazione e gestione idraulica in Romagna.

Il programma proseguirà con “Impianti aperti” (19 e 20 maggio), che offrirà l’opportunità di visitare opere irrigue, infrastrutture idrauliche e invasi collinari, e con l’Open Day del 22 maggio ore 15.30, dedicato al Canale dei Mulini e alla cassa di espansione, esempi concreti di interventi per la mitigazione del rischio idraulico.

Spazio anche agli eventi istituzionali, come la presentazione alle autorità dei lavori finanziati dalla Struttura Commissariale (21 maggio, Faenza SOLO SU INVITO), occasione per fare il punto sugli interventi di ripristino dopo le alluvioni del 2023 e 2024.

Non mancheranno iniziative pensate per valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità: dalla pedalata guidata tra paesaggio, acqua e storia (23 maggio, con partenza da Fusignano alle 14.30), alle visite culturali tra il Museo all’aperto di Angelo Biancini al Mulino Scodellino a Castel Bolognese (24 maggio ore 9.30), fino ai laboratori creativi per bambini dedicati al rapporto tra città, natura e risorse idriche (appuntamento extra, 28 maggio ore 16.30 e 18 a Lugo)

«La Settimana della Bonifica rappresenta un’occasione fondamentale per avvicinare i cittadini al tema della gestione dell’acqua – sottolinea il Presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Antonio Vincenzi – e per condividere il valore delle infrastrutture e delle competenze che ogni giorno contribuiscono alla sicurezza e alla qualità della vita del territorio».

Per informazioni: Tel. 0545 909511 consorzio@romagnaoccidentale.it

La Settimane Nazionale della Bonifica e della Irrigazione gode del patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Unarga.