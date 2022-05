Lampadine LED: perché preferirle, quali scegliere

I vantaggi offerti dalle lampadine a LED sono molteplici, a partire dal fatto che il loro consumo è decisamente inferiore rispetto a quello delle lampadine tradizionali. Una lampada LED consuma circa il 95% in meno rispetto a una tradizionale lampadina a incandescenza; si ha però un risparmio notevole anche rispetto alle più moderne lampadine cosiddette a risparmio energetico, che impiegano circa il 60% di energia elettrica in più rispetto a una lampada a LED moderna. Offrono poi una lunga serie di vantaggi, che le rendono decisamente uno dei migliori prodotti per l’illuminazione oggi disponibili in commercio.

Scegliere la lampadina LED

Per scegliere tra le lampadine LED oggi disponibili in commercio è importante considerare ciò di cui si ha bisogno. Il primo elemento da considerare è la luminosità, oltre che il tipo di attacco di cui dispongono. In linea generale si tende a fare un confronto con le “vecchie” lampadine, confronto che però risulta complesso e improprio. Se si considera infatti il consumo di una lampadina a LED, questo è decisamente molto inferiore rispetto a quello delle vecchie lampadine: avendo solo questa indicazione si tende ad acquistare lampadine LED che producono molta più luce rispetto a quelle di un tempo. Sulle confezioni, ma anche nelle descrizioni online, è però facile trovare una corrispondenza tra il consumo della lampadina a LED e quello di una lampada tradizionale da sostituire, oppure ci si deve riferire ai Lumen, ossia l’unità di misura per la quantità di luce emessa da una lampadina. Un esperto di lampade e di illuminazione può offrire chiare informazioni sulla quantità di lumen necessaria a illuminare qualsiasi spazio e ambiente di un’abitazione.

Lampadine a LED particolari

Si possono trovare in commercio lampadine a LED che somigliano in tutto e per tutto alle vecchie lampade a incandescenza, per forma e per quantità di luce emessa. È comunque sempre importante verificare il tipo di attacco di cui dispongono e anche considerare che i LED offrono sempre luce di un colore particolare, più o meno freddo o caldo a seconda dei casi. Non solo, è facile trovare nei negozi specializzati lampadine che permettono di modificare la luce emessa, per renderla più calda o fredda, o anche per modificare il colore, con varie combinazioni possibili. Non sempre è necessario avere a disposizione una lampada colorata, o che permetta di modificare la tonalità emessa; anzi, in molti ambienti si preferisce una luce bianca, senza particolari caratteristiche. Ci sono poi lampade a LED dimmerabili, o comandabili tramite sistemi di domotica IoT. Se si necessita di questo tipo di prodotti è bene rivolgersi a un esperto del settore o chiedere consiglio agli addetti presenti nel reparto lampadine di un negozio.

Perché scegliere le lampadine LED

Questo periodo storico dovrebbe spingere chi non l’ha ancora fatto a sostituire tutte le lampadine di casa, preferendo quelle a LED. Prima di tutto perché consumano meno: il costo dell’energia che cresce costantemente dovrebbe portarci già da solo a fare questa scelta. Si tratta comunque anche di una questione di impronta al carbonio e di sostenibilità ecologica. Consumare meno energia elettrica ci permette di produrre meno inquinamento; non solo: le lampadine a LED hanno una durata molto elevata, fino a oltre 15 anni. Ciò significa che non è necessario sostituirle spesso, anche questa è una caratteristica interessante sia dal punto di vista economico che ecologico. Si deve poi anche ricordare che ad oggi le lampade a LED sono riciclabili, cosa che le rende ancora più interessanti. Ci sono poi caratteristiche che le rendono particolarmente pratiche per gli utilizzatori, come ad esempio il fatto di utilizzare quasi tutta l’energia assorbita esclusivamente per produrre luce. Le lampadine a incandescenza invece usano gran parte dell’energia assorbita per produrre calore. Le vecchie lampadine scottano in modo significativo al tatto, anche pochi minuti dopo l’accensione; quelle a LED invece rimangono fredde, o appena tiepide, anche dopo ore di attività.

Il costo delle lampadine LED

Fino ad alcuni anni fa la disponibilità di lampadine LED era ridotta. Questo significava non riuscire a trovare lampade della forma che si preferiva o di cui si aveva la necessità, ma anche che il costo della maggior parte delle nuove lampadine disponibili era decisamente molto elevato. Già in passato comunque il risparmio energetico e la lunga durata rendeva questi nuovi accessori decisamente convenienti. Con il passare degli anni la tecnologia LED si è diffusa sempre più; oggi le lampadine a incandescenza non si possono neppure produrre in Europa e si possono invece reperire versioni a LED di ogni forma, dimensione e luminosità pensabile. Questo ne ha anche ridotto drasticamente il costo, conviene quindi enormemente sostituire le lampade a fluorescenza o a incandescenza ancora utilizzate in casa. Non solo si risparmia sull’energia consumata, ma si fa del bene anche all’ambiente. Il tutto con un’operazione tanto semplice quanto cambiare una lampadina.