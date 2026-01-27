Vi sono luoghi che ispirano un senso di quiete, nei quali la pace e la serenità sembrano qualcosa a portata di mano: le Langhe sono uno di questi. L’armonioso susseguirsi di dolci alture, sulle quali si distinguono i filari, i boschi, i borghi ha dato vita all’ingresso di questo straordinario territorio nel Patrimonio Mondiale UNESCO come paesaggio culturale, vale a dire dell’azione combinata dell’uomo e della natura.

Una sinergia, fondata su un sapere antico che si rinnova con produzioni di eccellenza, e che ha creato un valore così indiscusso che oggi Langhe è sinonimo di top level in materia vitivinicola e insieme di tutela del territorio. Il naturale svolgersi delle stagioni dona in ogni momento dell’anno paesaggi di rara suggestione, nei quali ogni istante regala poesia. L’inverno porta però con sé doni speciali, che gli intenditori dello slow living possono cogliere con un soggiorno nello splendido relais UVE Rooms & Wine Bar: un nido di charme, situato nel cuore del borgo antico di La Morra (CN), perfetto per immergersi nell’atmosfera più autentica della stagione fredda.

Mentre le preziose uve che diverranno Barolo, Barbera, Barbaresco sono ancora un’idea, le viti riposano insegnando che ogni giorno è un dono da celebrare. Le giornate fredde invitano ad esplorare le città e i borghi come Alba, Barolo, Barbaresco infilandosi in intimi locali con il caminetto scoppiettante per riscaldarsi corpo e spirito E quando scende la sera e la bruma si trasforma in foschia, qui ci si possono concedere raffinate degustazioni di formaggi, salumi e specialità locali servite con un calice di vino tra i più famosi al mondo, e cene di alto livello per gustare carni pregiate, pasta all’uovo fatta in casa e squisiti dolci a base di nocciole del Piemonte. Uno degli ingredienti più ricercati – che al ristorante di UVE Rooms & Wine Bar è di casa – è senza dubbio il tartufo di stagione, in grado di donare ad ogni piatto un gusto nobile e speciale.

Le sole otto camere del relais, ognuna elegantemente rifinita con opere d’arte e dotata di una propria personalità ispirata ad un vino del territorio, invitano a concedersi tempo per sé, per assaporare il piacere di rallentare il ritmo.

Per Informazioni

UVE Rooms & Wine Bar

Via Umberto I, 13

12064 La Morra (CN)

+39 017350740

+39 3371342401

discover@uve.info

www.uvelanghe.it